Имел отсрочку, но вступил в ряды ВСУ: в боях за Украину погиб 21-летний студент одесского университета. Фото

В боях за Украину погиб студент Национального университета "Одесская юридическая академия" Денис Кухоцкий. Он оставил учебу и добровольцем встал на защиту Украины в рядах ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения – несмотря на то, что имел право на отсрочку от призыва.

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Павшему Герою был всего 21 год. О тяжелой потере сообщили на факультете прокуратуры и следствия уголовной юстиции Одесской юракадемии.

"Война забирает лучших. С невыразимой болью вынуждены сообщить, что студент нашего факультета – Денис Иванович Кухоцкий, который с началом полномасштабного вторжения на территорию Украины встал на защиту нашего государства, погиб. Денису был всего 21 год, но, несмотря на свой юный возраст, он не прятался от войны, а присоединился к рядам украинского войска и ценой собственной жизни оберегал наши... Для всех нас это непоправимая потеря и рана, которая никогда не заживет! Денис оставался верен Украине до последнего своего вздоха", – говорится в сообщении .

Воин погиб при выполнении боевого задания.

В Одесской юракадемии также отметили, что защита родной земли была для Дениса абсолютно осознанным выбором: он имел право на отсрочку от призыва, однако оставил учебу еще в начале полномасштабного вторжения, чтобы делать то, что считал самым важным.

В университете о павшем воине будут помнить как о талантливом студенте, его сокурсники называют Дениса "надежным и отзывчивым другом". Да и на фронте Кухоцкий проявил свои лучшие качества.

"Невероятно храбрый, смелый, принципиальный", – говорят о Денисе.

"Таких, каким был он – мало! Такой умный, такой талантливый, такой добрый, отважный... К сожалению, гибнут лучшие сыновья нашей Родины! Огромное горе для всей семьи, силы принять и выдержать эту боль родителям! Почет и Царство небесное такому молодому, но сильному духом Воину!", – вспоминают о Денисе в комментариях к известию о его гибели.

"На первом курсе каждый день встречали тебя на нашем этаже "Фемиды". Мы не были знакомы лично, но так символично, что все называют тебя нежно "друже", потому что только настоящий друг может отдать свою жизнь, защищая нас. Спасибо, друже. Вечная память, друже", – написала студентка Одесской юракадемии Наталья Монич.

Денис успел блестяще сдать государственные экзамены и через месяц должен был начать обучение в магистратуре, чтобы осуществить свою мечту и получить юридическое образование. Однако все мечты разрушила Россия.

О дате и месте прощания с воином пообещали сообщить позже.

"Семья Дениса сейчас нуждается в нашей помощи! Мы должны отблагодарить его за подвиг заботой о тех, кого он любил так же, как Украину", – говорится в сообщении.

Однако реквизитов для помощи на странице факультета не указали.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Прикарпатья. 28-летний военнослужащий ВСУ Игнат Тарасюк из Ивано-Франковской области погиб в Херсонской области. Защитник не дожил три дня до своего дня рождения: последний бой он принял вблизи Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра.

У Игната Тарасюка остались мама, жена и дети.