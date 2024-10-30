Имели разных кураторов: СБУ задержала четырех агентов РФ, которые наводили российские КАБы на защитников Донбасса. Фото

Служба безопасности Украины задержала четырех агентов российских спецслужб, которые наводили вражеские удары по позициям украинских защитников в Донецкой области. Задержанные фигуранты, все местные жители, корректировали точечные удары по указаниям разных российских кураторов.

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Они занимались разведкой и передачей агрессору координат боевых позиций на Лиманском, Краматорском и Славянском направлениях. Об этом сообщили в СБУ.

Каждый из агентов действовал отдельно, выполняя задания своих кураторов. Вовлеченными в шпионаж они оказались по разным причинам – от идейной поддержки российской агрессии до стремления к быстрым заработкам.

Среди задержанных – два агента из Лимана и Славянска, которые, по указаниям ФСБ, шпионили по украинской артиллерии, сдерживающей наступательные группы российских войск. Информаторы разведали позиции украинских сил и передавали данные, на основе которых российские силы планировали наносить удары управляемыми авиабомбами.

Еще один агент, житель Краматорска, корректировал удары по военным больницам, где лечатся раненые украинские воины. Своевременное задержание позволило СБУ предотвратить эти атаки и сохранить жизнь военных и гражданских.

Четвертый изменник работал на Главное разведывательное управление РФ (ГРУ). Он собирал координаты мостов, которые используются для переправки бронетехники ВСУ на восточный фронт.

Все четверо задержанных обвиняются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ) и разглашении военной информации (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. При доказательстве вины предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области задержали очередного агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны-агрессора РФ, который сливал враговые данные о базировании Сил обороны на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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