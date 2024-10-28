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СБУ задержала агента ФСБ, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска. Фото

Марина Лисничук
War
3 минуты
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СБУ задержала агента ФСБ, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска. Фото

В Донецкой области задержали очередного агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны-агрессора РФ, который сливал врагу данные о базировании Сил обороны на Покровском направлении. Этим предателем оказался 34-летний местный житель, притворявшийся представителем Всемирной продовольственной программы ООН.

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Прикрываясь волонтерской деятельностью, он шпионил за локациями ВСУ на участке, где зафиксирована наибольшая концентрация вражеских атак. О разоблачении злоумышленника сообщили в СБУ и областной прокуратуре Донетчины.

Установлено, что в сентябре 2024 года житель Покровска, представлявший благотворительную организацию, получил через Telegram предложение о сотрудничестве от представителя ФСБ РФ. Мужчина согласился помогать агрессору в подрывной деятельности в ущерб Украине.

СБУ задержала агента ФСБ, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска. Фото

Во время поездок по райцентру и прилегающим населенным пунктам, под видом доставок гуманитарной помощи мирным жителям, предатель собирал данные о расположении украинских военных. Он фиксировал местонахождение личного состава, артиллерийских установок, средств радиоэлектронной борьбы, укреплений, окопов и блиндажей, а также делал фото автодорог в Покровском районе.

СБУ задержала агента ФСБ, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска. Фото

Полученные данные – графические координаты и скриншоты из Google Maps – он мессенджером передавал своему российскому куратору. Это был кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже установлена контрразведкой СБУ.

СБУ задержала агента ФСБ, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска. Фото

"Раш*сти использовали информацию от агента для планирования новых атак на Покровск с использованием управляемых авиабомб и FPV-дронов. Контрразведчики СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведактивности и задержали. Синхронно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций Сил обороны", – говорится в сообщении.

СБУ задержала агента ФСБ, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска. Фото

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который тот использовал для коммуникации с врагом. На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала агента ФСБ, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска. Фото
СБУ задержала агента ФСБ, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска. Фото

Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

СБУ задержала агента ФСБ, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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