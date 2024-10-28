СБУ задержала агента ФСБ, который под видом волонтера ООН шпионил за защитниками Покровска. Фото

В Донецкой области задержали очередного агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны-агрессора РФ, который сливал врагу данные о базировании Сил обороны на Покровском направлении. Этим предателем оказался 34-летний местный житель, притворявшийся представителем Всемирной продовольственной программы ООН.

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Прикрываясь волонтерской деятельностью, он шпионил за локациями ВСУ на участке, где зафиксирована наибольшая концентрация вражеских атак. О разоблачении злоумышленника сообщили в СБУ и областной прокуратуре Донетчины.

Установлено, что в сентябре 2024 года житель Покровска, представлявший благотворительную организацию, получил через Telegram предложение о сотрудничестве от представителя ФСБ РФ. Мужчина согласился помогать агрессору в подрывной деятельности в ущерб Украине.

Во время поездок по райцентру и прилегающим населенным пунктам, под видом доставок гуманитарной помощи мирным жителям, предатель собирал данные о расположении украинских военных. Он фиксировал местонахождение личного состава, артиллерийских установок, средств радиоэлектронной борьбы, укреплений, окопов и блиндажей, а также делал фото автодорог в Покровском районе.

Полученные данные – графические координаты и скриншоты из Google Maps – он мессенджером передавал своему российскому куратору. Это был кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже установлена контрразведкой СБУ.

"Раш*сти использовали информацию от агента для планирования новых атак на Покровск с использованием управляемых авиабомб и FPV-дронов. Контрразведчики СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведактивности и задержали. Синхронно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций Сил обороны", – говорится в сообщении.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который тот использовал для коммуникации с врагом. На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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