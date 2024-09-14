Имеют ли право на отсрочку родственники погибших военных: объясняет юрист

В Украине родственники погибших военных не подлежат обязательной мобилизации. Если раньше таким правом могли воспользоваться только мужья и жены, полнородные братья и сестры, сыновья и дочери, дедушки и бабушки, то теперь это основание смогут использовать и неполнородные.

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Соответствующие законодательные изменения депутаты Верховной Рады приняли в августе законопроектом № 11319. Нововведение объяснила юрист Татьяна Козян на сайте адвокатского бюро "Приходько и партнеры".

"Трансформации мобилизационного законодательства коснулись, прежде всего, братьев и сестер погибших. Если раньше правом на отсрочку могли воспользоваться только полнородные братья и сестры, то теперь это основание смогут использовать и неполнородные", – отметила она.

По словам Козян, к изменениям законодателей подтолкнули многочисленные обращения общественности – некоторые родственники погибших оказывались в дискриминационном положении. Например, если из одной семьи погибают два неполнородных брата, то мать или отец сталкивается с потерей сразу двух сыновей.

В целом с апреля 2024 года мобилизационное законодательство сильно изменилось. На практике закон №10449 и Постановление Правительства №560 образовали коллизии.

"Поэтому часто возникают вопросы, каким образом подтверждать имеющееся право на отсрочку", – отметила юрист.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время действия режима военного положения и общей мобилизации в армию наравне с другими военнообязанными мобилизуют и офицеров запаса. Мобилизация граждан, входящих в эту категорию, производится на общих основаниях, имеют они и право на получение отсрочки, если для нее есть основания.

– Некоторые категории лиц имеют право на пересечение границы в случаях, предусмотренных законодательством. Правила пересечения государственной границы украинцами, утвержденные постановлением Кабмина №57.