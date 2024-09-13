Мобилизируют ли офицеров запаса во время военного положения в Украине: разъяснение

Во время действия режима военного положения и общей мобилизации в армию наравне с другими военнообязанными мобилизуют и офицеров запаса. Мобилизация граждан, входящих в эту категорию, производится на общих основаниях, имеют они также право на получение отсрочки, если для нее есть основания.

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При этом мобилизовать офицеров запаса могут не по их военным специальностям, а также на более низкие должности. Все нюансы с мобилизацией офицеров запаса разъяснили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Офицерами запаса в нашем государстве граждане, имеющие диплом о получении высшего образования, прошли курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, сдали соответствующие экзамены и были аттестованы в офицерский состав.

Они имеют статус военнообязанных и подлежат мобилизации в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Во время общей мобилизации офицеры запаса обязаны:

прибывать в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных после получения повестки;

проходить медицинское освидетельствование;

не менять свое место жительства без разрешения руководителя соответствующего ТЦК и СП.

Также офицеров запаса могут направлять на подготовку для усовершенствования военной специальности.

На офицеров запаса распространяются все правила, указанные в статье 23 закона "О воинской обязанности и военной службе", и после объявления военного положения их мобилизуют на общих основаниях. В то же время, если офицер запаса имеет право на отсрочку от призыва, он может ее получить.

Офицеры запаса, как и все остальные военнообязанные, могут быть мобилизованы после прохождения всех мобилизационных этапов и получения мобилизационного распоряжения.

"Офицеры запаса во время военного положения не обязательно будут мобилизованы по их специальностям, указанным в военно-учетных документах. Так, возможны случаи, когда офицеров запаса будут мобилизовать по другим специальностям или на низшую должность", - отметили юристы.

Напомним, ранее адвокат объяснил, что будет, если вовремя не уплатить штраф от ТЦК.

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