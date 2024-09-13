Что будет, если вовремя не оплатить штраф от ТЦК: объяснение адвоката

Во время военного положения территориальные центры комплектования могут налагать штрафы на военнообязанных, совершивших административное правонарушение. Такой штраф необходимо уплатить в срок, установленный законом.

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Если вовремя не оплатить штраф, ТЦК может передать материалы об административном взыскании в исполнительную службу для принудительного взыскании штрафа. Об этом "Украинскому радио" рассказал адвокат Роман Кичко.

По его словам, в случае если человек своевременно не уплатил штраф за нарушение правил военного учета или мобилизации в размере 17 тыс. грн, то сумма штрафа удвоится до 34 тыс. грн. При этом на уплату штрафа предусмотрено всего 15 дней.

Также адвокат подчеркнул, что специфика штрафов от ТЦК состоит в том, что их может наложить только руководитель ТЦК в помещении военкомата. Кичко напомнил, что ранее размер штрафа за нарушение мобилизационного законодательства составлял 1500 грн, но по новым законам теперь это 17 тыс. грн.

"Там есть новая часть, которая предусматривает: если нарушение совершено в условиях особого периода, то есть военного положения, то штраф составляет 17 тысяч и выше для физического лица. Но это не всегда может быть 17 тысяч, если человек его не платит. Например, штраф наложили, человек о нем не знал и не платит в течение 15 дней, тогда ТЦК передает эти материалы об административном взыскании в исполнительную службу, то есть к принудительному взысканию штрафа, к тому же штраф удваивается. То есть 17 нужно умножить на два, если человек не уплатил штраф в течение 15 дней", – рассказал адвокат.

Напомним, в Хмельницкой области суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Свой поступок он пытался оправдать болезнью матери.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины разоблачила на взятках заместителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной защиты, а также двух служащих одного из районных ТЦК на Прикарпатье.