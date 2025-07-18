Прошло два месяца с момента так называемого возобновления переговорного процесса в Стамбуле между Россией и Украиной. Но за это время стало ясно: Москва не стремилась к миру, а лишь тянула время, пишет Виталий Портников для Vot-tak.tv.

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Сегодня о новых встречах переговорщиков практически никто не вспоминает. Разве что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с Дональдом Трампом, напомнил о том, что Владимир Путин направил на переговоры не влиятельного политика, а какого-то учителя истории — так Рютте, сам историк по образованию, охарактеризовал бывшего министра культуры России Владимира Мединского, больше известного своими историческими побасенками. Или министр иностранных дел России Сергей Лавров с нарочитым разочарованием заметил, что главный украинский переговорщик покидает пост, имея в виду назначение министра обороны Украины Рустема Умерова послом в Вашингтоне (Умеров в конце концов назначен секретарем СНБО – Ред.).

Но зачем вообще нужны новые раунды таких российско-украинских переговоров после заявлений Дональда Трампа — уже никто не понимает.

Хотя важно помнить: с самого начала это были не переговоры, а имитация процесса. Именно предложением "возобновить" стамбульские переговоры Владимир Путин отреагировал на ультиматум западных стран, требовавших от него прекращения огня на российско-украинском фронте с 12 мая и пригрозивших в случае отказа введением согласованных санкций со стороны США, ЕС и Великобритании.

Путин, устроивший ночную пресс-конференцию, чтобы попасть в вечерние выпуски американских новостей, в сущности, проигнорировал ультиматум. Но вместо этого предложил возобновить стамбульские переговоры, которые, как известно, никогда не приводили к каким-либо реальным договоренностям — независимо от того, что Путин придумывал.

Пресс-конференция Путина подействовала на ту аудиторию, на которую была рассчитана. Дональд Трамп отказался от согласованных санкций и потребовал от Украины направить делегацию в Стамбул — хотя в Киеве с самого начала понимали бесперспективность подобных усилий. Но чтобы не вступать в конфликт с Трампом, и президент Украины Владимир Зеленский, и европейские лидеры согласились на возобновление переговорного процесса. Тогда, как напоминает Рютте, западным лидерам даже пришлось оказывать давление на Киев, чтобы делегация всё же была направлена.

Оба раунда показали: единственной задачей Владимира Мединского — как и в 2022 году — было тянуть время. Это давало Путину возможность развивать наступление на фронте и усиливать ракетные и дроновые удары по украинской территории. Статистика говорит сама за себя: всего за два месяца Россия вдвое увеличила количество ракетных ударов и значительно нарастила применение дронов. Даже эту колонку я пишу под звуки воздушной тревоги — не первой и, вероятно, не последней за день.

Путин, по-видимому, рассчитывал, что такой манёвр парализует инициативу Трампа и сорвет любые новые поставки оружия Украине. Ведь пакет помощи, предоставленный усилиями Джо Байдена и утвержденный Конгрессом, подходит к концу, а новые решения так и не были приняты.

Чтобы создать видимость конструктивного подхода, Путин согласился на обмен военнопленными. Это старая тактика: подменять реальные переговоры их гуманитарной составляющей. На самом деле обмен пленными — включая и украинцев, и россиян — мог бы проходить параллельно с переговорами или независимо от них. Но для Путина пленные — это не люди, а обменный фонд. Он использовал их для демонстрации якобы доброй воли и подмены реальных итогов переговоров. И пожалуй, единственный положительный результат всей этой "имитации" — это то, что люди смогли вернуться домой. Но к окончанию войны или даже к прекращению огня этот процесс не имеет абсолютно никакого отношения.

Спустя два месяца Трамп требует от Путина настоящих переговоров и признаёт, что "приятные беседы" с российским президентом не приводят к реальным результатам. Вопрос только в том, насколько угрозы американского президента значимы для Путина и насколько он боится, что новая военная помощь Украине и санкции, о которых говорит Трамп, помешают ему продолжать войну и достичь желаемого — разгрома украинского государства.

Одно ясно: имитации больше не будет. А к реальным переговорам Путин все еще не готов.