«Информация просачивается к врагу»: «Флеш» проанализировал российские баллистические удары по Киеву этой ночью

Украинский военный эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов проанализировал российские баллистические удары по Киеву, нанесённые противником в ночь на 20 июля. Он заявил, что на этот раз целями стали предприятия столицы, известные еще с советских времен, а также обратил внимание на риски утечки информации к противнику.

Видео дня

Свои выводы Сергей "Флеш" обнародовал на странице в Facebook. По его словам, он не может назвать конкретные места попаданий, хотя отметил, что российская сторона "сама увидит всё со своих разведывательных спутников".

Причины ударов

Эксперт подчеркнул, что если предприятие действительно выполняет критически важные военные задачи, то такое производство обычно расположено под землей. По его словам, противник это понимает, поэтому атаковать такие объекты нет смысла.

В то же время он обратил внимание на особенности работы крупных промышленных предприятий. По словам "Флеша", многие заводы выживают за счет сдачи площадей в аренду. В небольших арендованных помещениях могут изготавливать отдельные комплектующие для оборонной сферы, в частности антенны для средств радиоэлектронной борьбы или пропеллеры для FPV-дронов, при этом администрация самого предприятия может даже не знать о такой деятельности.

Главные истории дня

Возможные сценарии

Сергей "Флеш" также назвал еще несколько возможных причин, по которым предприятия могут становиться целями российских атак. По его словам, иногда территорию завода используют как временный бесплатный склад для вещей, которые там не должны храниться.

Еще одним вариантом, по словам эксперта, может быть то, что предприятие вообще не ведет никакой деятельности, но расположено в Киеве. В таком случае сам факт удара по столичному заводу может использоваться для запугивания населения.

Отдельно "Флеш" подчеркнул, что в Украине продолжает действовать агентура российских спецслужб.

"Нужно понимать, что агентура врага работает, и нам нужно быть очень осторожными и не допускать ошибок", — отметил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия в ночь на 19 июля нанесла комбинированный удар по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. Киев был атакован с воздуха десятками ракет. По украинской столице россияне пытались нанести удар как минимум 50 ракетами

Также OBOZ.UA сообщал, что во время массированной комбинированной атаки войск РФ по столице Украины в ночь на 19 июля в очередной раз пострадала станция метро "Лукьяновская". Повреждения зафиксированы как снаружи, так и внутри станции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!