'Иногда лучше делать и не говорить': экс-глава Пентагона оценил возможность отправки войск НАТО в Украину

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс считает, что Западу не нужно исключать возможность отправления войск в Украину. Однако о таком серьезном шаге не обязательно открыто говорить.

Такое мнение он высказал в интервью на канале CBS. Чиновник отметил, что у многих европейских лидеров, скорее всего, "схватило сердце" после того, как заявление о возможности отправить войска в Украину сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Гейтс считает, что такую возможность исключать не стоит, но и не стоить ее афишировать. Он отметил, что его беспокоит факт того, что у правительстве США "слишком много говорят".

"Меня беспокоит, что наше правительство слишком много говорит, как и другие правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь", – добавил он.

По мнению экс-чиновника, тема введения войск НАТО в Украину вызывает значительное беспокойство не только в США, но и в Европе.

Гейтс также назвал ситуацию на фронте в Украине "достаточно зловещей" и заявил, что Западу нужно как можно скорее помочь Украине военной техникой и вооружением. В частности, Силам обороны срочно нужны средства ПВО, артиллерия и ракеты, чтобы !"сдержать российское наступление на востоке и установить прочную линию обороны".

Как сообщал OBOZ.UA, Бен Ходжес ранее сказал, что перед тем как отправлять в Украину свои войска западные государства должны определить стратегическую цель этого шага. Стратегическая цель должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить Россию – это значит, в первую очередь, уничтожить российскую логистику и штабы.

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