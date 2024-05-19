Годжес назвал главное условие успеха в случае введения войск НАТО в Украину

Перед тем как отправлять в Украину свои войска западные государства должны определить стратегическую цель этого шага. Стратегическая цель должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить Россию – это значит, в первую очередь, уничтожить российскую логистику и штабы.

Такое мнение высказал экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью 24 Каналу. Он отметил, что на Западе перехватили инициативу Франции относительно отправки в Украину войск, чем заставили страну-агрессор Россию беспокоиться.

По его мнению, в Украине есть много мест, где можно разместить войска НАТО так, чтобы они были для страны полезными.

"Я знаю, что они могут здесь делать. Могу указать много мест, где можно было бы разместить войска США или других стран, чтобы они могли делать то, что было бы полезным для Украины", – сказал Ходжес.

В то же время, как отметил американский генерал, ведения войск западных государств – это важное политическое решение. Не важно, речь идет о силах ПВО или о логистических или инженерных силах. В любом случае, перед тем, как отправлять в Украину войска нужно определить стратегическую цель этого. Если нет цели, то, уверен Бен Ходжес, в конечном итоге не удастся наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы.

"Стратегическая цель должна заключаться в помощи Украине победить Россию, отбросить войска обратно к границам 1991 года. Итак, это означает уничтожить российские логистику, штабы, сделать Крым непригодным местом для российских войск. Иметь возможность бить по логистике в России до того, как россияне будут собираться атаковать Украину", – подчеркнул он.

Украина, как он сказал, должна иметь возможность ударить по месту, откуда осуществляются российские воздушные удары. Лучше убить лучника, чем пытаться сбить его стрелы. Это те вещи, которые, по мнению Ходжеса, имели бы большое значение.

Отметим, что издание The New York Times сообщило, что страны НАТО рассматривают вопрос отправки инструкторов в Украину для обучения воинов Сил обороны. Лидеры некоторых государств не исключают подобного развития событий в будущем, но США настаивают, что не будут размещать американские войска, включая инструкторов, на украинской территории.

В то же время издание отметило, что такую потенциальную возможность в Альянсе рассматривают "по мере продвижения России".

Как писал OBOZ.UA, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что наступление РФ на севере Харьковщины вряд ли закончится для агрессора стратегическим прорывом. У оккупантов нет достаточного количества сил и средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!