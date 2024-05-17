В НАТО приближаются к отправке инструкторов в Украину – NYT

Страны НАТО рассматривают вопрос отправки инструкторов в Украину для обучения воинов Сил обороны. Лидеры некоторых государств не исключают подобного развития событий в будущем, но США настаивают, что не будут размещать американские войска, включая инструкторов, на украинской территории.

Об этом заявило издание The New York Times, отметив, что такую потенциальную возможность в Альянсе рассматривают "по мере продвижения России". "Союзники по НАТО постепенно приближаются к отправке войск в Украину для обучения украинских сил. Этот шаг станет еще одним размытием предыдущей красной линии", – считают журналисты.

В статье заявляется о критической нехватке личного состава в Силах обороны. Положение защитников Украины ухудшилось в последние недели, поскольку ВС РФ активизировали наступление, чтобы воспользоваться задержками в поставках американского оружия.

"В результате украинские официальные лица обратились к своим американским коллегам и коллегам из НАТО помочь обучить 150 000 новобранцев ближе к линии фронта для более быстрого развертывания", – сообщили в NYT.

Официальный Вашингтон против этого, потому что боится быть втянутым в войну. Но генерал Чарльз К. Браун-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов, 16 мая заявил, что развертывание инструкторов НАТО в Украине кажется неизбежным. "Со временем мы дойдем до этого", – сказал он.

Однако иностранные войска на украинской территории будут в опасности. Скорее всего, придется принимать решение, использовать ли ценные средства ПВО для защиты инструкторов вместо критически важной инфраструктуры вблизи поля боя.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "не следует исключать ничего", говоря о варианте отправки западных войск в Украину. С тех пор он усилил свои комментарии – даже после того, как высокопоставленные американские дипломаты попросили его остановиться.

Правительство Эстонии не исключает возможности отправки военных на запад Украины для выполнения тыловых функций, которые помогли бы освободить украинские войска для переброски на фронт.

Позицию Франции поддержал также министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью The Guardian на прошлой неделе. "Наши войска до [полномасштабной] войны обучали украинцев в Украине. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо", – сказал он.

Американские инструктора проводят подготовку украинских войск в Польше, Германии и США, но на это Силы обороны тратят больше времени. Официальные лица Соединенных Штатов признают, что нынешняя подготовка недостаточна и слишком медленная, особенно на фоне ожидаемого наступления РФ этим летом.

Если перенести тренировки внутрь Украины, это позволит инструкторам быстрее собирать информацию о событиях на линии фронта, что потенциально улучшит подготовку.

Как писал OBOZ.UA, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что наступление РФ на севере Харьковщины вряд ли закончится для агрессора стратегическим прорывом. У оккупантов нет достаточного количества сил и средств.

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