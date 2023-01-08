Иностранные журналисты опровергли ложь России об ''акте мести за Макеевку'': подтвердили даже росвоенкоры. Фото и видео

Иностранные журналисты опровергли выдумки РФ о сотнях погибших военных в Краматорске, которые уже окрестили "местью за Макеевку". Они отметили, что два общежития колледжа, в которых, по утверждению Минобороны РФ, проживали украинские военные во время ночного "удара", абсолютно целые и не имеют признаков поражения.

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Об этом сообщили британское агентство Reuters, журналист финского издания Yle Антти Куронен и итальянского La Repubblica Даниэле Ренери в Twitter. Репортеры отметили, что здания не получили серьезных повреждений, как и не было признаков того, что там проживали военнослужащие, а также никаких признаков тел или следов крови (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В минобороны РФ утверждали, что оккупанты ударили по общежитию №28, однако воронка от взрыва образовалась примерно в 50 метрах от него.

"Я нахожусь там, и мне немного странно, что здание даже не опечатано. Сегодня утром местные жители также не видели здесь никакой кареты скорой помощи. Я слышал взрывы вчера вечером, когда эта цель тоже была поражена. Большая воронка (возможно С-300) перед школой. Прямого попадания не было. Сегодня утром на место выезжали военные, которые сообщили, что школа пуста", – написал Куронен.

"Я проверяю первое место, общежитие 28: ракета не попала в цель, сделала большую дыру в мягкой земле и не зацепила здания вокруг… Проверка второго места, общежитие 47: российская ракета снова не попала в цель. Перед зданием большая воронка, на месте пусто", – отметил Ренери.

"Акт мести за Макеевку" опроверг даже российский военный корреспондент на своем Telegram-канале. Сначала он считал, что "хо*лы что-то скрывают", но наконец-то понял, что единственный, кто лжет в этой ситуации – это российское оборонное ведомство.

"А все. МО нас на**али. Расходимся. 28 общага тоже целая. Я считаю, этот вопрос нужно донести до Кремля. Путина откровенно обманывают. П**дец. Просто по земле в**али и отчитались о 600 убитых внуках Гитлера", – возмутился военкор.

Напомним: минобороны РФ цинично солгало о том, что оккупанты нанесли удар по общежитию № 28 в Краматорске, в котором якобы находилось более 700 военных, а также по общежитию №47, в котором, согласно фантазиям российского МО, находилось 600 военных. В своей сводке минобороны России назвало ночной обстрел мирных жителей "операцией возмездия".

Примечательно, что даже жители страны-террориста подвергли сомнению информацию минобороны России. Некоторым показалось странным, что места дислокации военных внезапно открылись после удара по оккупантам в Макеевке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Макеевке Донецкой области была уничтожена база российских оккупационных войск, на которой они в то время праздновали Новый год. По предварительным оценкам, речь может идти, по меньшей мере, о 400 погибших военнослужащих, которых недавно отправили в Украину. В произошедшем россияне уже обвинили "людей в больших погонах", причем из РФ – их даже заподозрили в "работе на ГУР";

– удар по базе в оккупированном городе Макеевка, во время которого погибли сотни мобилизованных из РФ, отправленных воевать против украинцев, стал звоночком для оккупантов. Однако думать, что теперь они предпримут меры, которые будут предотвращать подобные "инциденты", – ошибочно. Несмотря на огромный резонанс в России, командование оккупационной армии ситуацию изменить не сможет.

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