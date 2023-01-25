Интенсивность боев растет: в Минобороны рассказали об обострении на Бахмутском и Угледарском направлениях

На Бахмутском и Угледарском направлениях зафиксировано усиление войск российских оккупантов. В данных районах идут тяжелые бои.

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Об этом сообщила Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Интенсивность боевых действий в этом направлении постоянно растет.

Как говорится в источнике, в районе Бахмута и Угледара в настоящее время идут тяжелые бои. Враг бросает большое количество живой силы, вооружения и боевой техники. Цель оккупантов – прорвать нашу оборону и захватить как можно больше территорий.

"Интенсивность боев только усиливается. Сейчас в Донецкой области против преимущества российских войск в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве бойцов. Путь к нашей победе труден. Но мы его пройдем. И победим", – добавила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали эффектные кадры уничтожения российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области. По ним умело отработала артиллерия, танки и операторы БПЛА сводной тактической группы "Адам".

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