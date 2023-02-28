Интенсивность боев только нарастает: Зеленский рассказал о ситуации на фронте и подготовке к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации на фронте. По его словам, тяжелее всего сейчас Силам обороны в Бахмуте – там наши защитники ведут бои, которые имеют значение для защиты города от оккупантов. Интенсивность боевых действий там только нарастает.

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На этом направлении Россия продолжает нести огромные потери. Об этом Зеленский сказал во вторник, 28 февраля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я приведу только один пример. Сейчас Ставку мы проводим довольно часто – минимум дважды в неделю. Прошлое заседание было в четверг. И сегодня генерал Сырский доложил, что с прошлой Ставки только на его направлении около 800 убитых врагов. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций", – рассказал он.

Глава государства проинформировал об очередном заседании Ставки Верховного главнокомандующего, которое сегодня также прошло в расширенном формате.

Об обстановке на передовой докладывали представители Главного управления разведки, Министерства обороны, главнокомандующий ВСУ и командующие направлениями.

Кроме Бахмутского, на Ставке были рассмотрены и другие направления на Донбассе, а также зоны ответственности группировок "Таврия" и "Одесса". Так, генерал Москалев доложил о ситуации вокруг Херсона и в области – за эти сутки российские оккупационные войска более 30 раз обстреляли Херсонщину, погибли люди.

А генерал Наев доложил о ситуации на севере нашей страны и по периметру границы, отметив, что ее контролируют Силы обороны Украины.

"Детально занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений...Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель и ежедневно приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – подчеркнул гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшнем заседании Ставки обсудили оперативную ситуацию на фронте, а также обеспечение украинских войск боеприпасами и техникой. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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