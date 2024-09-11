Интересовали локации: СБУ задержала информатора РФ, который шпионил за ВСУ вблизи Часова Яра. Фото

СБУ задержала очередного российского приспешника, действовавшего в Донецкой области. Фигурант собирал разведданные об украинских войсках на Краматорском направлении.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности. Агент пытался выявить позиции украинской артиллерии, сдерживающей штурмовые группы оккупантов близ Часова Яра.

Кроме того, он собирал информацию о местах скопления военной техники и складах боеприпасов ВСУ.

Россияне дистанционно завербовали фигуранта, 52-летнего жителя Дружковки, из-за его знакомого, который в 2014 году выехал в РФ и вступил в росгвардию. Находясь на временно захваченной территории Донбасса, боевик выполнял функции "связного" и передавал информацию россиянам.

Служба безопасности вовремя разоблачила агента в Дружковке, документировала его преступные действия и задержала. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

На основе собранных доказательств следователи СБУ выдвинули подозрение задержанному по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что агент ФСБ, который помогал оккупантам готовить серию воздушных ударов по прифронтовой территории Запорожья, был заключен в тюрьму на 15 лет. Это житель поселка в Запорожье, которого ФСБ дистанционно завербовала из-за пророссийского блоггера Юрия Подоляка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали в Харькове очередного агента российского ГРУ. Предатель "шпионил" за защитниками облцентра, прикрываясь должностью лесника.

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