'Интересы Украины учитываются, но пока не все': эксперт объяснил, каким может быть мирный план Келлога

Представители администрации президента США Дональда Трампа проводят консультации с Киевом о переговорах с Россией. Вероятно, план специального представителя американского главы по Украине и России Кита Келлога будет относительно сбалансированным – часть интересов Украины учитывается, "но пока явно не все".

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Такое мнение высказал эксперт-международник Александр Краев. В комментарии OBOZ.UA он отметил: чиновники США не просто приедут, представят нам свое видение и заставят его выполнять. Речь идет о полноценных консультациях, считает он. Поэтому, вероятно, американцы "четко понимают наши интересы".

"Пока из того, что мы слышим от самого Келлога, из того, что мы слышим от Трампа, он точно будет их учитывать. То есть там очевидно, что консультации с украинцами проходят гораздо больше, эти консультации идут гораздо дольше, это буквально такие встречи [Владимира] Зеленского с Трампом, а на самом деле вообще еще с презентации Плана победы, половина которого писалась вместе с республиканцами, поэтому как минимум они точно знают, что мы хотим...

Смогут ли они их воплотить? Пока я не вижу никакой уверенности в отношении НАТО. Я не вижу никаких резких заявлений относительно того, что членство в НАТО неотвратимо, и что это точно нужно для Украины делать, хотя на самом деле это было бы логично в этой ситуации. Что касается оружия – мы видим полное воплощение нашего комплекса запросов, оружие будет, оружия будет много, разрешения будут в дальнейшем и так далее. Что касается санкций, то мы видим, что администрация Трампа хочет санкции только наращивать. Поэтому здесь такая, скорее, сбалансированная ситуация, что интересы Украины учитываются, но пока явно не все", – предположил Краев.

Он обратил внимание, что непривлечение американских войск в этот процесс вписывается в предвыборную кампанию Трампа.

"Это, кстати, основная причина, почему я не верил и до сих пор не верю во все эти заявления о захватах Канады, Гренландии, Панамы, Мексики и так далее. Он строит свою политическую карьеру на том, что американские военные не должны никуда ехать, они не должны умирать на непонятных войнах, они не должны отстаивать чужие интересы и вообще Штаты не должны так много денег тратить на вот это международное лидерство. Это одна из причин, почему Трамп и сейчас говорит, что американских военных в Украине не будет, что это должны делать европейцы или сами украинцы", – пояснил эксперт.

Он уверен, что президент США хочет сокращать расходы на внешнюю политику, геополитические интересы. И потому он и дал задачу Келлогу на уровне с поездкой в Украину также совершить поездку в Европу.

"Соответственно с этой поездкой станет понятно, готовы ли европейцы платить за американское оружие, как того хотел Трамп. Готовы ли европейцы предоставлять свои гарнизоны, готовы ли они предоставлять своих миротворцев. Трамп просто хочет уменьшить американские расходы на урегулирование этой проблемы", – заявил Краев.

Как писал OBOZ.UA, по данным СМИ, в Киев на следующей неделе может приехать специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог. Вероятно, этот визит состоится в четверг, 20 февраля.

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