Иран отправил России около 400 баллистических ракет и это только начало – Reuters

Иран предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля", что усугубляет военное сотрудничество между двумя странами, находящимися под санкциями США. Отправки "баллистики" начались в начале января и уже состоялось не менее четырех таких поставок ракет. Среди них – большое количество Zolfaghar.

Об этом сообщило британское агентство Reuters, ссылаясь на информацию шести источников. По их данным, Тегеран предоставил Москве около 400 мощных баллистических ракет.

Поставки включают большое количество баллистического оружия из семейства Fateh-110, такое, как мобильная ракета Zolfaghar. По словам экспертов, она способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

В частности, эксперт Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюис сказал, что эти ракеты являются высокоточным оружием.

"Они используются для наведения на предметы, имеющие высокую ценность и требующие точного повреждения", – отметил Льюис.

Один из иранских источников сообщил, что поставки начались в начале января после встреч в конце прошлого года между иранскими и российскими военными и представителями службы безопасности, состоявшимися в Тегеране и Москве.

Отмечается, что уже было по меньшей мере четыре поставки ракет и в ближайшие недели будет больше.

Другой высокопоставленный иранский чиновник сказал, что некоторые из ракет были отправлены в Россию кораблем через Каспийское море, а другие – транспортированы самолетом.

"Будет больше поставок. Нет причин это скрывать. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем", – сказал один из иранских чиновников.

В октябре истек срок действия ограничений Совета Безопасности ООН на экспорт Ираном некоторых ракет, беспилотников и других технологий. Однако Соединенные Штаты и Европейский Союз сохранили санкции в отношении программы баллистических ракет Ирана на фоне опасений экспорта оружия в его прокси на Ближнем Востоке и в Россию.

Один из источников издания, знакомый с этим вопросом, подтвердил, что Россия недавно получила большое количество ракет от Ирана, не предоставив дополнительных подробностей.

Как сообщал OBOZ.UA:

В НАТО предупреждали, что Иран вскоре начнет поставки ракет России для войны против Украины. Кремль уже не раз просил о такой помощи.

В ноябре прошлого года США получили разведданные об усилении военного взаимодействия между Россией и Ираном. В частности, Тегеран готовился передать Москве ракеты для использования в войне против Украины.

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