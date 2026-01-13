Иран продал России ракет почти на 3 млрд долларов: в Bloomberg раскрыли подробности

Страна-террорист Россия продолжает сотрудничество с Ираном в военной сфере. Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину россияне заключили с иранцами контракты на поставку баллистических и зенитных ракет.

Сумма сделки составила около 2,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Что известно о контрактах

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что Москва и Тегеран заключили контракты на продажу ракет в октябре 2021 года. В число закупок вошли сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, около 500 других баллистических ракет малой дальности и приблизительно 200 зенитных ракет, входящих в состав систем противовоздушной обороны.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва и Тегеран сблизились. Конфликт привел к масштабным санкциям против Москвы и самому серьезному противостоянию Кремля с Западом со времен холодной войны, а поставки Ираном оружия России еще больше укрепили партнерство между двумя странами.

Ни министерство иностранных дел Ирана, ни министерство обороны России не ответили на запросы Bloomberg о контрактах по поставкам ракет. В обеих странах действуют жесткие ограничения на доступ к информации.

Иран поддерживает РФ в войне с Украиной

Согласно оценке, Иран поставил миллионы патронов и снарядов российской оккупационной армии. Однако эти данные не отражают всего объема закупок Москвы у Тегерана, поскольку ожидается поставка дополнительной техники.

Тегеран также поставил беспилотники-камикадзе "Шахед-136" и поделился технологиями, которые позволили России производить их внутри страны под названием "Герань-2" в рамках контракта на сумму 1,75 миллиарда долларов, подписанного в начале 2023 года.

Согласно оценке, в общей сложности с конца 2021 года Россия потратила на иранскую военную технику более 4 миллиардов долларов.

Несмотря на то что Иран подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Россией в январе 2025 года, оно не содержит пакта о взаимной обороне и Москва не предложила никакой ощутимой помощи Тегерану во время израильских и американских ударов по Ирану в прошлом году. Россия строит торговый маршрут с Тегераном, соединяющий его с Индией, чтобы попытаться ослабить воздействие санкций, и официальные лица обсуждали расширение финансового и банковского сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия совместно с Ираном активно ведет масштабные операции по привлечению наемников для участия в боевых действиях на стороне российских вооруженных сил. В основном речь идет о гражданах Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран региона.

