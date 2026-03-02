Силы обороны отминусовали 960 российских оккупантов и пять средств ПВО за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 960 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 267 тыс. 730 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 2 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали четыре танка (11 713), три боевые бронированные машины (24 111), 74 артиллерийские системы (37 795), три РСЗО (1 665), пять средств ПВО (1 313), 1 810 БпЛА оперативно-тактического уровня (153 169).

Также уничтожено 247 единиц автомобильной техники и автоцистерн (80 757) и одну единицу спецтехники (4 076).

За сутки Россия потеряла 2 147 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 348 вертолетов, 4 384 крылатые ракеты, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта украинские дроны атаковали ЗРК С-400 в Тульской области. Поражение было осуществлено в населенном пункте Осикова Гора. По ЗРК ударили четыре БпЛА.

Также стало известно, что ВСУ прорвали вражескую оборону и открыли плацдарм для продвижения на Александровском направлении.

