Iris-T, танки Leopard 1 и сотни управляемых ракет: СМИ рассказали, что будет в новом пакете помощи Германии для Украины

В новый пакет военной помощи от Германии войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1 и боевые беспилотники. Он будет доставлен в Украину в декабре.

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Об этом 2 декабря сообщили западные СМИ со ссылкой на министерство обороны Германии. Стоимость пакета составляет 650 млн евро.

Как отмечается, в новую партию помощи также будет включено зимнее оборудование, ручное оружие и средства обогрева.

"Зима уже не за горами, поэтому будет и зимнее снаряжение, а также ручное оружие и согревающие устройства", – заявил Sky News представитель минобороны Германии.

В ведомстве добавили, что эти поставки являются частью пакета военной помощи, который Берлин объявил в октябре.

Какое оружие получит Украина от Германии в декабре

В частности, в содержимое пакета войдут:

– две системы IRIS-T;

– десять танков Leopard 1А5;

– 60 боевых машин и танков M84 и M80;

– 6 000 неуправляемых и 500 управляемых ракет;

– ударные беспилотники;

– зимнее оборудование, ручное оружие и средства обогрева.

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 декабря в ходе своего первого визита в Киев за два с половиной года заверил в продолжении поставок оружия Украине для ее оборонительной борьбы против РФ, передает Westdeutsche Zeitung.

До конца года за счет уже выделенных средств должны быть предоставлены дополнительные вооружения на сумму 650 миллионов евро, включая боевые танки, ракеты, беспилотники и зенитные системы, заявил Шольц.

Его приезд в столицу Украины состоялся "всего через несколько недель" после того, как президент Владимир Зеленский "раскритиковал его за телефонный разговор с Владимиром Путиным", пишет Sky News.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник Шольц встретился в Киеве с Зеленским, вместе они возложили цветы к мемориалу павшим Героям на Майдане Независиости. Визит канцлера стал вторым с начала войны, им Шольц стремится показать, что Германия продолжает стоять на стороне Украины, пишут немецкие СМИ.

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