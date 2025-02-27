Ирландия передаст Украине радары Giraffe: что это и как они помогут Силам обороны. Фото

По дороге в США 27 февраля президент Владимир Зеленский сделал остановку в Ирландии, чтобы провести переговоры с премьер-министром страны Михалом Мартином. Дублин пообещал передать Силам обороны Украины радары Giraffe.

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На сайте Офиса президента сообщается, что ключевой темой встречи были шаги по прекращению войны и гарантии мира. Но стороны также обсудили военную поддержку нашего государства – контроль неба, участие Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочной миссии ЕС для подготовке украинских военных.

Мартин подтвердил передачу Giraffe – шведских радиолокационных комплексов, которые уже есть на вооружении ВСУ. Эта техника обеспечивает дальность обнаружения низколетящих воздушных целей на расстоянии до 50 километров.

Основные характеристики РЛК Giraffe

Giraffe ("Жираф") – это мобильная система раннего предупреждения и управления ПВО от шведской компании Saab.

Вероятнее всего, Силы обороны получат версию Giraffe Mark IV, одну из ранних моделей семейства. Впервые Saab представила их ​​в 1977 году и поставляла в армии Швеции, Финляндии, Литвы и Ирландии.

"Эти радары остаются полностью работоспособными, что делает их особенно подходящими для обеспечения раннего оповещения в небольших городах и изолированных объектах", – указал портал Army Recognition.

Предварительно, Дублин обеспечит украинским воинам по крайней мере три из семи своих систем Giraffe Mk IV.

Такие РЛК имеют складную мачту, которая поднимает антенну на высоту 13 метров. Giraffe Mk IV могут находить вражеские цели в небе (одновременно до 20) на расстоянии до 50 километров, в том числе в условиях радиоэлектронной борьбы и загроможденной местности.

Giraffe Mk IV устанавливают на гусеничные вездеходы BV206, что обеспечивает мобильность на различных рельефах, быстрое развертывание и оперативное перемещение на другую позицию.

Радар Giraffe Mk IV использует технологию пассивной электронно-сканированной антенны в диапазоне G/H (4-8 ГГц) и может интегрироваться с системой "свой-чужой". Система обеспечивает автоматическое обнаружение и сопровождение целей, классификацию и распределение угроз, а также может обмениваться данными с другими радарами семейства Giraffe.

Как писал OBOZ.UA:

– После беседы с Владимиром Зеленским глава правительства Ирландии Михал Мартин заявил, что Украине нужны сильные гарантии безопасности для того, чтобы после завершения войны с РФ страна получила долговременный мир. Одной из них может стать членство в Европейском Союзе.

– Переговоры премьера Ирландии и президента нашей страны Дублин организовал в VIP-комнате аэропорта "Шеннон".

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