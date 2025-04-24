Ищут не партизан: оккупанты усилили проверки на выезде из Мариуполя, названа причина. Фото

Российские военные устроили дополнительные проверки на выезде из временно оккупированного Мариуполя. Однако искали они не партизан, а своих побратимов, которые сбежали с фронта с оружием.

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Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. Он опубликовал данные и фото, предоставленные "Мариупольским сопротивлением".

Отмечается, что в течение 22 и 23 апреля на выезде из города в сторону села Никольское действовали усиленные проверки и патрули с участием так называемой военной полиции и росгвардии.

"На этот раз ищут не партизан. Продолжаются мероприятия по поиску очередной группы из 10 российских беглецов с фронта с оружием. Наши источники говорят, что очень серьезный уровень "тревожности", – говорится в сообщении.

Автор напомнил, что это уже не первое и, вероятно, не последнее бегство оккупантов из передовой. В общем в России считаются такими, что "самовольно оставили часть", несколько тысяч военнослужащих армии РФ. Большинство – вместе с оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение марта-апреля 2025 года россияне создали в Мариуполе две новые военные базы. Деятельности оккупантов способствуют факторы развития железной дороги и портового сообщения в захваченном городе.

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