Россияне создали в оккупированном Мариуполе две новые военные базы. Фото

Враг продолжает расширять свое присутствие во временно оккупированном Мариуполе. В частности, в течение марта-апреля 2025 года в городе появилось две новые военные базы.

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Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что этому, безусловно, способствуют факторы развития железной дороги и портового сообщения.

Первая база находится на территории Кальмиусского района в северо-западной части. Вторая, логистическая, в Левобережном районе на территории жилмассива "Восточный".

Андрющенко добавляет, что наибольший интерес в этом составляет вторая база. Во-первых, потому, что ее организация – результат необходимости расширения уже имеющейся базы неподалеку.

"Новая база носит другое назначение. Она большей частью для стоянки живой силы и техники. В частности, здесь повышены меры маскировки, но благодаря массированным опрокидыванием апреля… "шило в сумке не спрятать", - добавляет Андрющенко.

Он также говорит, что в целом, тенденция усиления военного пребывания в Мариуполе началась в начале года и можно констатировать, что это не случайность, а последовательное превращение города в главный и полноценный логистически – военный плацдарм не только для грузов, но техники и живой силы с разветвленной сеткой стоянок, ремонтных баз.

"Поэтому мы уверены, что в ближайшее время сможем констатировать факт военно использования как железнодорожных станций Мариуполь-сортировочная, Мариуполь-главный и Мариуполь-порт, так и самого Мариупольского порта", - резюмировал ситуацию в городе Андрющенко.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной части Украины сейчас полным ходом проходит рейдерство среднего и крупного бизнеса.

Напомним также, что вблизи Мариуполя в ночь на 18 апреля прогремели взрывы.

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