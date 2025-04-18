Возле Мариуполя поражена база оккупантов: появились данные о результатах 'бавовны'

Вблизи Мариуполя в ночь на 18 апреля раздались взрывы. Поражено место базирования российских захватчиков в поселке Никольское.

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У врага есть потери в технике и раненые. Подробности сообщили Мариупольский городской совет и бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, ныне руководящий Центром изучения оккупации.

Взрывы в районе места базирования российских военных в Никольском раздались около 2 часов ночи.

"Результаты – уточняем, но предварительно не менее 10 пострадавших оккупантов и трех единиц поврежденной автотехники. Была ли это сознательная атака, или следствие работы российского ПВО – неизвестно", – отметил Андрющенко.

Впоследствии он указал точные координаты места прилета: 47°11'20.9"N 37°18'08.1"E. По словам Андрющенко, погибших у врага в этот раз не было.

"Немного не дотянули до квартиры предателя Клименко – того, что сейчас занимается мобилизацией в Никольской общине. Но, ничего. Все впереди. К сожалению, пока без 200-х. Снова - все впереди", - сообщил руководитель Центра изучения оккупации.

Предатель, о котором упоминает Андрющенко – это, очевидно, Алексей Клименко, которому инкриминируют преступление, предусмотренное ч.5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационизм, добровольное занятие должности в незаконных органах власти). Среди известных "должностей", которые занимал предатель, – "начальник отдела ЖКХ и архитектуры" так называемой "администрации Володарского района ДНР".

В рамках уголовного дела Клименко неоднократно вызывали в суд.

Напомним, накануне, 17 апреля, потери российских захватчиков за сутки составили 1530 человек.

Также украинские воины обезвредили восемь танков, 40 боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 140 БПЛА оперативно-тактического уровня, 312 единиц автомобильной и 51 единицу специальной техники окупантов.

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