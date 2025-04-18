ВСУ обезвредили за сутки более 1500 оккупантов и сотни единиц автотехники армии РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 938 970 захватчиков стали "грузом 200/300". В частности, около 1530 военных преступников попали в этот список во время боестолкновений за минувшие сутки.

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Также защитники отминусовали еще 651 единицу российской военной техники и вооружения. Обновленные данные 18 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне больше всего было уничтожено автомобильной техники и автоцистерн врага – 312 единиц (в общем 44 954).

Воины обезвредили 88 артиллерийских систем (всех 26 530), 40 боевых бронированных машин (22 257), восемь танков (10 662), одну РСЗО (1367) и средство ПВО (1136), 51 единицу спецтехники (3858) оккупационных войск.

Кроме того, бойцы сбили 140 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 33 065).

За время войны Силы обороны также уничтожили 3145 крылатых ракет, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 16 апреля Силы обороны отразили массированную механизированную атаку РФ на Запорожье. Защитники уничтожили 29 единиц боевой техники, поразили три танка, обезвредили около 140 оккупантов.

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