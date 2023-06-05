Ищут патриотов: на Запорожье оккупанты заставляют таксистов шпионить за местными жителями

На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики заставляют таксистов доносить на лиц с проукраинскими настроениями. Таким образом россияне хотят побороть украинское подполье.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Однако у них нет никаких шансов победить украинское сопротивление.

По данным ЦНС, оккупационная администрация принуждает к сотрудничеству таксистов, работающих на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Поэтому, пишет сопротивление, таксистов заставляют становиться агентами оккупантов и сообщать врагу о лицах с проукраинскими настроениями.

"Таким образом россияне надеются побороть украинское подполье. Однако у них нет никаких шансов победить украинское сопротивление", – подчеркивают в ЦНС.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Луганской области появились сотрудники МВД РФ. Их цель – "убедить" местных жителей в необходимости получения российских паспортов.

В Офисе президента разъяснили советы омбудсмена Дмитрия Лубинца брать паспорт РФ на временно захваченных россиянами территориях для сохранения жизни. Там подчеркнули, что на это украинцам следует идти только для того, чтобы избежать репрессий и пыток.

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