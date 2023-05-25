Россия отправила в Луганскую область сотрудников МВД для усиления принудительной паспортизации – ЦНС

На оккупированной территории Луганской области появились сотрудники МВД РФ. Их целью является убеждение местных жителей в необходимости получения российских паспортов.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В процессе своей деятельности они применяют методы запугивания, чтобы достичь желаемого результата.

"На временно оккупированных территориях Луганской области зафиксировано присутствие работников региональных управлений по вопросам миграции МВД РФ", – говорится в сообщении.

"Неместные" правоохранители угрожают местным жителям, заявляя, что без российского паспорта работа, образование и медицинская помощь на оккупированной территории будут недоступны.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях оккупанты проводят для того, чтобы сделать "законными" репрессии против украинского народа. Паспорт России – еще один вид оружия, которое Кремль использует против Украины.

Ранее сообщалось, что российская армия усилила террор в отношении жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. Захватчики проводят принудительную паспортизацию, а также угрожают украинцам депортацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента разъяснили советы омбудсмена Дмитрия Лубинца брать паспорт РФ на временно захваченных россиянами территориях для сохранения жизни. Там подчеркнули, что на это украинцам следует идти только для того, чтобы избежать репрессий и пыток.

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