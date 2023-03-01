Ищут пушечное мясо: под Мелитополем оккупанты начали составлять списки мужчин призывного возраста

Российские военные преступники задумали проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях Запорожской области Украины. В частности, в селе Инженерное под Пологами уже начали собирать списки мужчин призывного возраста.

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Об этом сообщило "РИА Мелитополь" в среду, 1 марта. По словам сельских жителей, соответствующий "указ" гауляйтера Павла Руденко распространили по населенному пункту.

Как отмечается, такое "распоряжение" выдал гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий. Оно поступило в захваченные россиянами города и села в регионе, хотя афишировать это он не планирует, пишет издание.

"Глава сельсовета Павел Руденко уже вывесил объявление по селу, чтобы сдавали все документы на дом и землю. А самое главное – чтобы были поданы документы всех людей призывного возраста. Сказали, что готовятся забирать в ряды РФ", – сообщили редакции жители Инженерного.

Так называемая мобилизация на захваченных территориях, как отметили журналисты, происходит вопреки заявлению российского диктатора Владимира Путина, который ранее сказал, что украинских мужчин в ряды оккупационной армии РФ призывать не будут.

Ранее законный мэр временно захваченного Россией Мелитополя Иван Федоров рассказал, что Балицкий создал свою частную военную компанию и назвал ее "батальон имени Судоплатова". Однако с набором "добровольцев" у него возникли проблемы.

Гауляйтер искал желающих воевать в рядах его ЧВК по всем оккупированным селам в регионе, а также в России. Однако все его усилия были тщетными, так что предатель набрал в свой батальон наемников из Сербии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики намерены производить минометы. Делать это они планируют на предприятии "Мелитопольский автогидроагрегат", принадлежащем семье гауляйтера Балицкого.

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