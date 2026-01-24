"Искандер-М1" с ракетами 9М729: насколько велика угроза и что из себя представляет "новое" средство российского терора

В открытых источниках появилась крайне тревожная для многих украинцев информация, что у границ с нашей страной Россия якобы развернула 24 пусковые установки ОТРК "Искандер-М1" с 96-ю ракетами 9М729, которые могут долететь до Львова и даже Ужгорода. Но не было каких либо сопутствующих объяснений, что это за ракета и опаснее ли она баллистической 9М723. Что же, давайте разберемся в этом и других вопросах.

Ракета 9М729 в свое время стала причиной выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД).

Нельзя сказать, что об этой ракете даже в открытых источниках было мало информации. А лично я еще в далеком 2019 году писал не только об этом средстве поражения (которое стало ошибкой для России, поскольку не создавала критического противовеса на мировой арене вооружений этого типа), но и отмечал, что для нее будет необходим особый технологический процесс производства, который ВПК РФ сложно организовать – от этапа создания самой ракеты и до новой пусковой установки.

В целом так и получилось. Но начнем, пожалуй, с технических характеристик ракеты, дабы понимать насколько она опасна для нас.

9М729, что ты такое?

Многие украинцы уже изучили, что запускаемые с сухопутных платформ типа "Искандер-М" 9М723 – это баллистические ракеты, которые крайне сложно сбить и для их перехвата используются разве, что ЗРК Patriot или SAMP-T.

В свою очередь комплекс "Искандер-К" применяется для ракет 9М727 и 9М728, представляющих собой дозвуковые крылатые ракеты упрощенного варианта от 3М14 "Калибр" – с дальностью полета до 500 км.

В целом, что 3М14 "Калибр", что Х-101/555/55 сбиваются намного эффективнее, чем баллистические ракеты 9М723, причем куда более широким спектром средств противодействия. Это следует запомнить для понимания того, почему в 2025 году именно 9М729 стала чаще применяться и опаснее ли она всех выше озвученных ракет.

9М729 – это не обрезанная, не ограниченная по дальности версия 3М14 "Калибр", а даже улучшенная для выполнения поставленных задач, что несколько видоизменило ее архитектуру в сравнении с 9М727 и 9М728.

В частности, ракета 9М729 имеет на 530 мм большую длину, чем стандартные 9М727 и 9М728, при этом без изменения диаметра – 514 мм. О чем это говорит? О том, что используя в качестве базы одну и ту же ракету, а именно, 3М14 "Калибр", с учетом сухопутного пуска ей увеличили запас топливного резервуара.

В то время, как у 3М14 "Калибр" есть ряд модификаций, отличающихся характеристиками, очевидно, что основой была ракета 3М-14Э с дальностью полета около 1 500 км при длине самого изделия 6 200 мм, функционал которой был расширен за счет увеличения длины изделия до 7 930 мм. Это позволило с учетом сухопутного старта увеличить дальность средства поражения до 2 000 – 2 200 км.

В остальном эта ракета осталась тем же дозвуковым, крылатым изделием 3М14.

Преимущества 9М729

Главное преимущество ракеты 9М729 – это ее дальность полета. Имея куда больший буфер безопасности для сухопутного пуска, нежели у вариаций "Искандер-М" и "Искандер-К", она может достигать самых отдаленных областей Украины и в целом полностью охватывать своим покрытием территорию страны.

Также к преимуществам следует отнести фактор сухопутного пуска, который фиксируется только в момент осуществления. В то время, как с носителями Х-101 или 3М14 "Калибр" можно говорить о надвигающейся угрозе заранее – по мере выхода их носителей на пусковые локации.

Например, Х-101 запускаются со стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-65МС и Ту-160. Но как только те поднимаются в воздух и даже заранее, как только оживляется их радиосвязь – можно говорить о надвигающейся угрозе. Примерно до трех часов они летят до пусковых локаций, например, над Каспием.

Совершают пуск ракет Х-101, и те – в зависимости от локации пуска – достигают воздушного пространства Украины в течение 40 – 90 минут. За это время все силы ПВО уже давно приведены в состояние повышенной боевой готовности, а украинцы предупреждены об угрозе.

Аналогично с 3М14 "Калибр". Когда в открытое море выходят боевые корабли-ракетоносцы, об этом уже известно и мониторинговые каналы сообщают о вероятной угрозе. В случае же пуска ракет морского базирования есть запас времени до входа этих ракет в воздушное пространство не оккупированной части Украины – в среднем это от 40 до 60 минут.

Если же мы говорим о пусках 9М729, то зафиксировать перемещение пусковых установок 9П701, например, за 500 км от границы с Украиной, практически невозможно. Можно только зафиксировать сам пуск.

Это самое неприятное в сухопутных, мобильных средствах среднего и большого радиуса действия. Фиксация и сопровождение пусковых носителей – предельно сложная задача. Именно по этой причине потери ОТРК "Искандер-М" за почти четыре года полномасштабного вторжения в Украину одни из самых низких. На сегодняшний день верифицировано уничтожение всего двух пусковых установок, пяти заряжающих машин и одного транспорта сопровождения.

Противодействие 9М729

Говоря про ракету 9М729, речь не о баллистике, поскольку это крылатая, дозвуковая ракета со всеми ее свойствами и характеристиками. Разница – увеличенная дальность и ничего другого. По крайней мере, пока.

Поэтому ее может сбить практически любой ЗРК малого и среднего радиуса действия. Ее может сбить авиация, МиГ-29 или F-16, весьма активно сейчас применяемые именно для перехвата крылатых ракет Х-101 и 3М14 "Калибр". Ее может сбить даже расчет с ПЗРК типа Stinger, Piorun, "Игла" и т.д.

Сказать, что эта ракета неуязвимей и недостижимей по перехвату – нельзя. Повторюсь, ее основное достоинство – дальность полета и сухопутный пуск, в остальном же это стандартная крылатая ракета. К тому же Воздушные силы ВСУ за время полномасштабной войны имеют самый обширный и уникальный в мире опыт их сбития – в самых разных ситуациях.

Производство 9М729

Про ракету долгое время не так много упоминали даже российские пропагандистские площадки. Не исключено, что это было обусловлено тем, что в отличие от 9М727 и 9М728 в России не было налажено линий производства для 9М729, а ее пусковая 9П701 хоть и базировалась на шасси МЗКТ, но все равно требовала доработки. С учетом размещения 4-х пусковых и более чем на полметра увеличенной длины направляющих для ракет.

Все это серьезные дополнения технических и технологических процессов производства – на фоне уже существовавшего серийного производства 9М727 и 9М728. Строить отдельную сборочную линию не позволяли возможности, поэтому либо прекращение серийного производства и выпуск штучного материала, либо масштабирование имеющегося.

С 2022 года командование РОВ выбрало масштабирование производства 9М727 и 9М728, что мы и наблюдали последние годы. Фактически с показателя одна единица готовой продукции в неделю был достигнут показатель одна ракета в сутки. Но многое изменил 2025 год.

1 июня 2025 году СБУ провела уникальную операцию "Паутина", благодаря которой была уничтожена большая часть боеспособных носителей ракет Х-101, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95М, и поврежден уникальный Ту-160. На сегодняшний день Россия неспособна производить Ту-95МС, а производство Ту-160 не более чем имитация, заключающаяся в дозборке заделов (фюзеляжей) оставшихся РФ по наследству от СССР, но никак не производство абсолютно новых самолетов.

В итоге Россия оказалась в крайне ограниченном положении в вопросе террора Украины ракетами Х-101 с дальностью поражения целей, превышающей 2 000 км. И эти ограниченные возможности мы можем наблюдать на протяжении последнего полугода. РОВ ни разу не осуществили обстрел Украины ракетами Х-101 в количестве более 50 единиц.

В связи с этим было принято решение переориентации производства ракет 9М727 и 9М728 на 9М729 – с целью компенсации нехватки дозвуковых крылатых средств поражения на расстояниях до 2 тыс. и более км.

Именно в 2025 году мы имели возможность наблюдать наращивание применения противником именно этих ракет, в количестве около 23 единиц в течение года, а также появления информации о заказе на производство 95 ракет. Это говорит о том, что Россия пытается выйти сейчас на производственный потенциал 9М729 на уровне двух единиц готовой продукции в неделю. Именно пытается, но никак не производит.

Иными словами, даже при авральном переходе на 9М729 (для компенсации нехватки ударного потенциала Х-101 из-за потери невосполнимых носителей) производство этих средств поражения отстает даже от потенциала производства 9М727 и 9М728.

Выводы

Недооценивать любое средство поражения противника – нельзя. Но при этом переоценивать и распространять необоснованную панику тоже не стоит.

Мы должны адекватно, предельно критически относится ко всем новых угрозам и вызовам, действовать без истерии и посыпания головы пеплом.

Есть ли у российских оккупантов в наличии 24 пусковые установки 9П701 для ракет 9М729? Возможно. Официально эта информация не подтверждена дословно ни одним заслуживающим доверия органом, лицом или разведывательной структурой, уполномоченной делать такие заявления.

Заряжены ли эти 24 пусковые 96 ракетами 9М729? Возможно. Но почему в течение 2025 года они не применяли ни разу полного боекомплекта с одной пусковой – четыре ракеты, а зачастую запускали по Украине одну-две? Дефицит? Зависимость от производства?

Почему 96 ракет, находящиеся у наших границ, не были применены в полном объеме или хотя бы наполовину в ходе недавнего массированного удара и до того?

Повторюсь, никто не преуменьшает угрозу ракеты с боевой частью 450 кг, которая может лететь более чем на 2 000 км, но говорить, что она чем-то критически и глобально отличается от Х-101 и 3М14 "Калибр" – неправильно. Более того, на мой взгляд именно активное применение этой ракеты и заказы на нее являются доказательством системных проблем в технической и технологической сферах производства прочих средств поражения. Особенно возникшего с июня 2025 года кризиса Х-101.

Да, этот "черт" страшен, но есть куда страшнее, с которыми и бороться куда сложнее. Главное – понимание уровня угроз.

