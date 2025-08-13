"Искандеры" прилетали конкретно на мой приезд": Малюк рассказал о покушениях на себя

Российские спецслужбы периодически пытаются физически устранить главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Такие покушения они выполняют не только диверсионно – войска государства агрессора также обстреливали запасные командные пункты (ЗКП), на которых работал генерал-лейтенант.

Об этом Малюк рассказал в новом интервью телеканалу "Мы – Украина". Запись разговора была опубликована в YouTube 12 августа.

Враг "живет" идеей ликвидировать главу СБУ

Малюк рассказывал журналистке о попытках покушений на высшее политически-военное руководство страны. "А на вас были?" – переспросила интервьюерка.

"Они вообще над этим постоянно работают. И, начиная с 8 октября 2022 года, после первого удара по Крымскому мосту на 70-летие Путлера, это их приоритет. После "Паутины" – они вообще этим живут. Мы это все понимаем", – ответил генерал-лейтенант.

Он отметил, что с позиций безопасности не может раскрыть все детали об этой деятельности противника.

"У меня много запасных командных пунктов, разумеется, я меняю места своего проживания. Они пытаются – но не могут – дотянуться диверсионно. Поэтому сейчас они ракетно-"шахедным" планируют [способом]" – сообщил глава СБУ.

По его словам, он "не переживает" из-за этого – такое внимание агрессора его только мотивирует.

"Если говорить конкретику, то пробуют вычислить места, ЗКП в регионах, куда я выезжаю периодически, для того, чтобы ударить там, где мы не прикрыты Patriot, баллистикой. Такие случаи были. Два "Искандера" прилетали конкретно по ЗКП, конкретно на мой приезд, но точно оно... ну я же перед вами сижу живой-здоровый! Улыбаюсь, все нормально", – рассказал Малюк.

Как писал OBOZ.UA, в этом же интервью Василий Малюк сообщил, что Служба безопасности Украины нанесла успешные дальнобойные удары дронами по 200 вражеским объектам в глубоком тылу врага за время полномасштабного вторжения страны-агрессора. Речь идет о логистике, складах боеприпасов, нефтеперерабатывающих заводах и не только.

