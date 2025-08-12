СБУ поразила более 200 объектов в глубоком тылу РФ, – Малюк

Служба безопасности Украины нанесла успешные дальнобойные удары дронами по 200 вражеским объектам в глубоком тылу врага за время полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Речь идет о логистике, складах боеприпасов, нефтеперерабатывающих заводах и не только.

Об этом Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Мы-Украина" в эфире марафона "Единые новости". По его словам, такая работа продолжается.

Подробности

"Мы уже поразили более 200 объектов РФ в их глубоком тылу: это военно-промышленный комплекс, логистика, командные пункты. Мы бьем также нефтедобывающую и перерабатывающую отрасль, которая питает их министерство обороны грязными рублями. Очень успешным в этом направлении является Центр специальных операций "А" СБУ, который, по сути, является флагманом этой разновидности воздушных операций не только в Службе, но и вообще в Украине", – заявил Малюк.

Взрывы в н.п.Торопец (Россия)

Среди примеров результативных ударов, существенно повлиявших на ситуацию на фронте, Председатель Службы вспомнил уничтожение вражеского склада боеприпасов в населенном пункте Торопец (Тверская область). Во время этой операции была ликвидирована половина всех запасов 120-мм мин противника. По его словам, на складе хранилось 160 тысяч тонн боеприпасов, из которых половина – именно такие мины.

"Это был мегауспех! Мы сработали 120 дронами, а еще 20 дронов запускали вместе с нами другие подразделения Сил обороны. Вообще здесь, как и во многих других вопросах, главное – наше единство. И когда объединяют усилия СБУ, Силы беспилотных систем, ГУР, ССО, СВР, пограничники, то у нас получаются уникальные операции", – отметил генерал-лейтенант.

Операция в н.п. Свердликово (Курская область)

Руководитель спецслужбы отметил, что СБУ активно участвует в боевых действиях по всей линии фронта. По его словам, подразделения службы внедряют современную тактику ведения боя, в частности уникальные дронно-штурмовые операции. Одним из первых примеров такого подхода стала прошлогодняя спецоперация СБУ на Курщине, вблизи населенного пункта Свердликово.

"Там находилось более ста военнослужащих РФ. Там были и ахматовцы, и офицеры, и другой довольно подготовленный вражеский личный состав. Сначала мы проводили дроновую подготовку. То есть, в каждое отверстие этого ротного опорного пункта залетали своими средствами. Мы также работали наземными роботизированными комплексами, а затем бойцы пошли на штурм малыми группами, над которыми также "висели" наши FPV. Как только была соответствующая угроза и огневой контакт, срочно туда уже били этими дронами", – отметил Малюк и добавил, что тогда в плен было взято 102 оккупанта, еще более 20 – было ликвидировано.

СБУ работает вдоль всего фронта

Если говорить о таких дронно-штурмовых операциях по всей линии фронта, то сейчас СБУ проводит подобные мероприятия, в том числе и на Покровском направлении.

"Так случилось, что враг малыми группами просочился и зашел, по сути, в город. Рашисты называют это "тактикой малых порезов". Они просто распиливаются в погребах, в домах, а мы в ответ проводим контрдиверсионную работу. И нужно каждый угол исследовать, а в случае обнаружения врага – обезвредить. Соответствующую работу наши бойцы провели и имели реальный результат: много негодяев уничтожили и взяли в плен", – объяснил генерал-лейтенант.

По его словам, в целом участие в боевых действиях и deep strike от СБУ принимают не только военные Центра специальных операций "А", но и сотрудники других подразделений Службы: ГУ "Д", ГУ "И", ГКИБ, контрразведки и военной контрразведки, сотрудники региональных подразделений Службы.

Напомним, атака на Торопец в Тверской области в сентябре 2024 года была операцией СБУ и Сил обороны. На складе в Торопце оккупанты хранили ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", также КАБы и артиллерийские боеприпасы. После поражения цели украинскими дронами на арсенале началась чрезвычайно мощная детонация и вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 августа дроны ГУР поразили нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в российской Республике Коми, что в 2 тысячах километров от Украины. Объект участвует в снабжении армии РФ горюче-смазочными материалами.

Кроме того, в ночь на воскресенье дроны ударили по НПЗ в Саратове. На территории завода прогремели взрывы и начался пожар.

