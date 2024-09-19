Вторые сутки не могут потушить: в российском Торопце продолжает гореть склад боеприпасов. Спутниковые снимки

После взрывов в российском городе Торопец уже вторые сутки продолжается пожар. А вместо одного из прилегающих к железнодорожным путям склада в Торопце заметили воронку диаметром около 100 метров.

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Об этом свидетельствуют последние спутниковые снимки, передает Telegram-канал "Оперативный ВСУ". Администрация канала предполагает, что пожар продолжается на складе с боекомплектом, где все сутки наблюдалась детонация.

На складе, расположенном рядом с вокзалом – а теперь там стометровая воронка (координаты 56°30'28.52"N 31°41'48.97"E) – огонь уже не наблюдается. Вероятно, здание было полностью заполнено баллистическими ракетами.

Местные власти связь с населением поддерживают только через сообщения в соцсетях. Официальная версия – сайт администрации района был взломан хакерами. Именно поэтому об объявленной в городе эвакуации узнали далеко не все. Однако в городе людей практически не осталось, горожане эвакуировались самостоятельно, не ожидая власти.

По состоянию на данный момент, как уверяют власти, эвакуация прекращена. Распространение пожара – тоже. По неофициальным сообщениям от неназванных пожарных, "пожар локализован". Для тушения пожаров привлекли 150 пожарных и спасателей, а также 40 единиц техники. Они все еще работают в городе.

Власти из Торопца эвакуировали людей в город Западная Двина. Сейчас идет организация возвращения людей. Как говорят уже вернувшиеся, во всех домах "где-то что-то выбило взрывной волной".

Хотя губернатор Тверской области Игорь Руденя утверждает, что "граждане серьезно не пострадали, погибших нет", по официальным данным, в результате ночной атаки в городе госпитализировали как минимум 13 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, атака на Торопец в Тверской области была операцией СБУ и Сил обороны. Дело в том, что на складе в Торопце оккупанты хранили ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", также КАБы и артиллерийские боеприпасы.

Поэтому неудивительно, что после поражения цели украинскими дронами на арсенале началась мощнейшая детонация и вспыхнул масштабный пожар.

Отдельно OBOZ.UA собрал все, что известно о поражениях складов в Тверской области, в одном материале. В частности, мы писали о том, что россияне жалуются на полное уничтожение села рядом с арсеналом, а также о том, что местные жители оказались отрезанными от эвакуации – и на берегу местного озера напрасно ждут, пока за ними пошлют лодки.

На 107 арсенале ГРАУ, оказавшемся ночью под ударами дронов СБУ, ГУР и ССО, могли храниться до 30 тыс. тонн боеприпасов, в частности, по данным Центра противодействия дезинформации, туда начали доставлять северокорейские ракеты.

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