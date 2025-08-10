Дроны ГУР атаковали российский НПЗ в 2 тысячах километров от Украины: в цистерне образовалась пробоина. Фото

В воскресенье, 10 августа, в результате спецоперации Главного управления разведки был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Он находится в 2000 километрах от Украины.

Детали операции OBOZ.ua рассказали в ГУР. Как сообщают источники в разведке, атакованное предприятие находится в российской республике Коми. Пораженный объект участвует в снабжении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

По информации тамошних телеграм-каналов, местные жители услышали сразу несколько громких взрывов в районе НПЗ, после чего туда поехали пожарные автомобили, "скорые" и другие экстренные службы.

Отдельные местные публики сообщили, что в результате взрывов по меньшей мере в одной цистерне на территории НПЗ появилась пробоина. Кроме того, местные жители сообщают об исчезновении в городе электроэнергии и мобильного интернета.

Источники в украинской разведке добавляют, что дроны поразили резервуар с нефтепродуктами с последующим разливом содержимого и повредили установку по переработке газа и газового конденсата, используемого для изготовления пропан-бутана и бензина.

В воскресенье, 10 августа, стало известно о том, что беспилотники атаковали российские республики Коми и Татарстан. Там сработали системы оповещения. По предварительной информации в городе Ухта был атакован местный нефтеперерабатывающий завод.

Напомним, ночью 10 августа дроны атаковали Саратовскую область (Россия). Удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. На его территории начался сильный пожар. Местные власти даже признали, что "на одном из промышленных предприятий" зафиксированы повреждения.

А утром 9 августа дроны-камикадзе наведались в Республику Татарстан. Под ударом оказался город Елабуга, где расположен завод по производству ударных БПЛА типа Shahed.

