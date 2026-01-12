Искренне верил в собственную невидимость: пограничники ликвидировали российского оккупанта на Курском направлении. Видео

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" с помощью FPV-дронов и тяжелого беспилотника "Vampire" (известного как "Баба Яга") продолжают эффективно уничтожать силы российских захватчиков. На этот раз бойцы этой бригады на Курском направлении ликвидировали три вражеских укрытия и "задвохсотили" оккупантов, которые не убежали от бдительного глаза наших беспилотников.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Пограничники также обнародовали соответствующее видео.

"FPV-дронами и "Vampire" пограничники "Стальной границы" ликвидировали оккупанта, который искренне верил в собственную невидимость, но забыл переодеться в белый камуфляж. Также ликвидировано три вражеских укрытия и еще один оккупант, который не добежал до укрытия", – говорится в сообщении.

Гексакоптер Vampire

Гексакоптеры "Vampire" используются преимущественно ночью для сброса мощных зарядов на бронетехнику и живую силу врага, оставаясь малозаметными благодаря тепловизионной камере. Этот дрон стал настоящим ночным кошмаром для российских оккупантов, за что они прозвали его "Бабой Ягой".

Vampire способен поднимать до 20 кг полезной нагрузки и сбрасывать до четырех снарядов одновременно. Он может поражать врага на значительных расстояниях, после выполнения миссии беспилотник самостоятельно возвращается на базу.

Разработанный украинской компанией SkyFall, дрон Vampire имеет исключительные технические характеристики: скорость до 40 км/ч с полной нагрузкой или 80 км/ч без нее, высота полета до 400 м и дальность до 10 км.

Стоимость этого дрона составляет около $20 тысяч, что делает его невероятно эффективным с точки зрения затрат и результатов. Обычно он может осуществить 8-12 полетов, уничтожая до 10 целей, включая технику, которая стоит миллионы долларов.

