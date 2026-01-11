Не успел нанести ущерб: пограничники уничтожили российский 'Град' в окрестностях Константиновки. Видео

В окрестностях Константиновки Донецкой области украинские пограничники уничтожили российский "Град". Вражеская РСЗО не успела доехать до позиции.

Также уничтожен вражеский танк. Об этих и других результативных поражениях подразделения "Феникс" рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Враг понес потери в Донецкой области

В ГПСУ рассказали, что в окрестностях Константиновки пограничники подразделения "Феникс" поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

"Адская машина не доехала до места назначения и не успела нанести вред мирному населению и Силам обороны. Также был уничтожен замаскированный танк противника", – говорится в сообщении.

Потери захватчикам пограничники нанесли также в районе Торецка.

"На Торецком направлении также поражены машины, грузовики, квадроциклы – все, чем враг пытается доставить на свои позиции живую силу и боеприпасы", – рассказали в Госпогранслужбе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек.

Также украинские воины обезвредили 11 танков, три боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 654 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники оккупантов.

