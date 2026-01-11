Силы обороны отминусовали еще 1130 российских захватчиков за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 218 тыс. 940 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 11 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали 11 танков (11 541), три боевые бронированные машины (23 885), 44 артиллерийские системы (35 952), одну РСЗО (1598), 654 БпЛА оперативно-тактического уровня (104 068).

Также уничтожены 134 единицы автомобильной техники и автоцистерн (73 644).

За сутки Россия потеряла 847 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1269 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 155 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4039 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Силы обороны поразили нефтебазу в Волгоградской области РФ и ряд целей на оккупированных территориях. Детали боевой работы по снижению способности агрессора продолжать войну раскрыли в Генштабе.

