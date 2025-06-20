Искусственный интеллект дал прогноз, сколько продлится война в Украине

Искусственный интеллект попытался дать ответ на вопрос, который не дает покоя миллионам украинцев: сколько еще продлится война? И хотя четкой даты завершения полномасштабного вторжения России в Украину назвать невозможно, прогноз основывается на открытых источниках, оценках международных институций, военных аналитиков и государственных структур.

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Краткосрочное завершение войны до конца 2025 года выглядит маловероятным. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Краткосрочное завершение (до конца 2025 года)

Такой сценарий считается маловероятным. Он возможен лишь при условии резкого перелома на фронте или мощной военной помощи Украине, что позволит быстро изменить ход событий.

Среднесрочный сценарий(202502026годы)

Это наиболее вероятное развитие событий. Украинские чиновники оценивают шансы завершения войны в ближайшие112лет как очень высокие — до 90%. Такой прогноз базируется на сохранении поддержки партнеров, санкционном давлении на Россию и стабильности внутри страны.

Долгосрочный сценарий(202622028+)

Международные финансовые агентства (Fitch, Moody's, МВФ) предполагают, что война может превратиться в "замороженный" конфликт, похожий на другие постсоветские войны. В этом случае боевые действия будут продолжаться годами, без четкой линии завершения. Аналитики НАТО также считают, что Россия технически способна вести войну еще334года, несмотря на потери и санкции.

Продолжительность войны зависит не только от событий на поле боя. Большую роль играет политическая воля мировых лидеров, темпы поставок оружия, санкционное давление на Россию и способность украинского общества выстоять. Все это создает множество переменных, из-за чего точную дату завершения войны предсказать невозможно.

Как ранее писал OBOZ.UA, Запад не смог убедить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть свою "теорию победы" в Украине за последний год. И сейчас публичные заявления последнего демонстрируют его продолжающуюся веру в то, что войска РФ смогут выиграть войну на истощение, поддерживая постепенное продвижение вдоль передовой в течение неопределенного времени.

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