Искусство военного обмана: Билецкий впервые раскрыл детали уникальной операции Тройки на Харьковщине

В августе 2024 года Третья штурмовая бригада осуществила уникальную наступательную операцию на Харьковском направлении с кодовым названием "Дельфин": бойцы прорвали фронт почти на два километра, уступая врагу силами в соотношении 1 к 2,5. В интервью каналу "Бомбардир" Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, впервые раскрыл детали этой операции.

"Ключевым фактором успеха было введение противника в заблуждение. Я много уделяю внимания именно этому фактору, но настолько широкомасштабно и разнопланово этого еще не делалось", – рассказал Билецкий.

На тот момент россияне владели инициативой. Задачей операции было заставить их отказаться от намерений и перехватить инициативу. Врагу "сливали" недостоверную информацию о планах бригады наступать в районе Новоегоровки через "сломанные" ПК, гражданских жителей, радиоигру с применением почти сотни радиостанций. В итоге все разведданные врага свидетельствовали о создании ударной группировки.

"Противник вводился в заблуждение киберспособом, радиоигрой, перемещением техники. Мы понимали, что у него есть и реальные агенты, кроме наших. Организовали ночное перемещение танковой техники на тралах. На самом деле она делала круг, но людям казалось, что идет бесконечное накопление техники", – рассказал Билецкий.

Он также отметил огромную инженерную работу. Бригада применила полтора десятка макетов БМП, БТРов, танков, "спрятала" их в псевдокапониры, макеты маскировали и одновременно подогревали – для обнаружения тепловизионными камерами противника.

В день операции колонна техники также осуществила обманный маневр – отрабатывала по вражеской позиции на ложном направлении. Россияне были уверены, что потеряли передовые позиции и упустили наступление – им никто не сообщил, что прорыв на самом деле произошел на другом участке.

"Противник, на которого начали наступать около четырех утра, раздуплился почти в 16:00 – 17:00 часов. Только тогда он начал бросать ресурсы, резервы, но было поздно... Один из лучших, на мой взгляд, вариантов – своими действиями заставить противника перейти к бессмысленным и неподготовленным контрдействиям. Неподготовленное контрнаступление – это всегда "мясо""", – рассказал Билецкий.

В результате Тройка улучшила тактическое положение, стерла наступательный потенциал противника на полмесяца, выиграла время на восстановление сил и укрепление обороны.

Билецкий назвал такие операции – от идеи до реализации – результатом работы большой команды: "Ты можешь думать, что ты самый умный. Возможно, так и есть. Но маленький нюанс: точно не самый умный среди 10 или 15 человек. Твоя задача – сделать так, чтобы идей было максимум. И хорошо, если командир в состоянии отсеять перспективные вещи от бесперспективных".