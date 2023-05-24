Испания не будет участвовать в коалиции истребителей F-16: названа причина

Испания не будет участвовать в коалиции истребителей F-16. Причина решения заключается в том, что у страны нет таких самолетов на вооружении.

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Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во вторник, 24 мая, перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Таким образом она исключила возможность и обучения украинских летчиков на истребителях F-16, и сами их поставки, пишет EFE.

В то же время, Роблес заявила, что позиция Испании заключается в полной и однозначная поддержке Украины насколько это возможно.

"Все знают, что у нас есть F-18, у нас есть EuroFighter, у нас нет F-16, и поэтому ни предоставление, ни обучение не были бы возможны", – сказала министр..

Она добавила, что в случае с истребителями F-16 Испания, солидарна с другими странами, которые собираются их предоставить и помочь с обучением украинских летчиков.

Роблес отметила, что Испания обеспечила обучение более тысячи украинских военных, среди которых и экипажи танков Leopard 2, шесть из которых уже в Украине, а еще четыре – готовятся к передаче.

Как сообщал OBOZREVATEL, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что тренировка украинских пилотов на F-16 уже началась. Он также предположил, что боевые самолеты Украина получит в ближайшее время.

В Госдепе заявили, что поставки F-16 Украине являются приоритетом для США, обучение пилотов начнется в ближайшие месяцы.

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