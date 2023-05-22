Поставки F-16 Украине являются приоритетом для США, обучение начнется в ближайшие месяцы – Госдеп

Соединенные Штаты Америки совместно с партнерами приступят к организации обучения украинских пилотов на истребителях F-16, а также к поставкам данных истребителей в Украину. Проведение этих мероприятий планируется в ближайшие месяцы.

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Об этом заявил спикер Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга в понедельник, 22 мая. Он заявил, что президент США дал команду работать над передачей истребителей для Украины.

"Президент (Джо Байден. – Ред.) четко дал понять, что мы начнем обучать украинских военных пилотировать F-16 и будем вместе с партнерами и союзниками работать над передачей F-16 Украине. Не могу ничего сказать по поводу того, когда или как это произойдет, или какие страны их поставят… Для нас это приоритет, и мы начнем реализацию в ближайшие месяцы", – сообщил Миллер, не уточняя подробности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16. Об этом рассказал глава Минобороны Алексей Резников. Он заявил о создании "новой реактивной коалиции".

В МИДе намекнули, что современные американские истребители F-16 уже осенью будут защищать украинское небо.

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