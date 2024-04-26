Испания предоставит Украине партию ракет для Patriot, но не сами системы: СМИ узнали подробности

В Испании согласились передать Украине ракеты для систем Patriot. В то же время сами ЗРК американского производства испанское правительство передавать отказалось.

Отказ в Испании аргументировали тем, что Patriot является единственным эффективным средством отражения возможной ракетной атаки на вооружении армии страны. Об этом сообщает El Pais.

Испанское правительство согласилось передать Украине партию ракет для Patriot, пишет издание со ссылкой на собственные источники. Однако количество этих ракет, вероятно, будет очень небольшим: испанский военный резерв составляет около 50 единиц, а стоят ракеты очень дорого.

Решение о передаче ракет было принято как некая "компенсация" за нежелание страны "поделиться" своими системами Patriot с Киевом.

Несмотря на настаивание со стороны НАТО и ЕС, Испания категорически отказывается передавать Киеву одну из трех батарей Patriot, находящихся на вооружении испанской армии – ту, что с 2013 года развернута на границе между Турцией и Сирией. Две другие батареи расположены на базе морской пехоты в Валенсии (одна из них задействована в обучении испанским и украинским военным с использованием Patriot).

Отказ в правительстве Испании аргументировали тем, что войны в Украине и Ближнем Востоке подтвердили: Patriot является самым эффективным средством для отражения потенциальных ракетных атак в арсенале испанской армии. К тому же, говорят чиновники, испанские вооруженные силы недостаточно укомплектованы.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, на днях глава МИД Испании избежал прямого ответа на вопрос о Patriot для Украины. Хосе Мануэль Альбарес ограничился утверждением, что Испания "продолжит делать все, что в ее силах", чтобы помочь Украине защититься от агрессии Российской Федерации.