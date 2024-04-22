"Никогда не любил давать много объяснений": глава МИД Испании ушел от прямого ответа на вопрос о Patriot для Украины

Испания "продолжит делать все, что в ее силах", чтобы помочь Украине защититься от агрессии Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес, избежав однозначного ответа на вопрос о потенциальной передаче Киеву от Мадрида систем ПВО и ПРО Patriot.

О поддержке Украины глава испанского внешнеполитического ведомства высказался 22 апреля перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Его процитировало издание El Periódico de Catalunya.

Когда Альбаресу задали вопрос касательно Patriot, он ответил: "Испания уже предоставляла средства противовоздушной обороны в прошлом, и, конечно, она продолжит делать все, что в ее силах, чтобы помочь украинцам защитить свою свободу, свою демократию и всех тех невинных гражданских, которые ежедневно гибнут под [российскими] бомбардировками".

Министр не раскрыл подробностей. Он сказал, что "никогда не любил давать слишком много объяснений того, что, когда и где дается".

Добавим, что, приехав в Люксембург, Альбарес заявил, что собирается "еще раз заверить своего хорошего друга, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, в твердой поддержке Испанией Украины в решающий момент".

Напомним: в Financial Times считают, что Испания, а также Греция находятся под давлением со стороны ЕС и НАТО, которые просят предоставить Киеву дополнительные комплексы противовоздушной обороны.

Как писал OBOZ.UA, в марте СМИ сообщили, что правительство Испании намерено передать Силам обороны Украины еще 20 танков Leopard 2A4. Ранее Мадрид уже предоставил нашей армии 10 единиц этой военной техники.

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