Использовали инновационное решение: операторы СБС поразили два российских ЗРК 'Тор-М2' стоимостью $50 млн. Видео

Операторы Сил беспилотных систем ВСУ нанесли болезненные потери армии страны-агрессора РФ. На одном из активных направлений фронта были поражены два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" общей стоимостью 50 миллионов долларов.

Для этого бойцы 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis использовали инновационное решение. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Сил беспилотных систем.

"Операторы 412 полка осуществили очередной #ПВОцид противника, использовав инновационное решение, детали работы которого не разглашаются", – сказано в сообщении.

В СБС показали кадры поражения вражеских ЗРК. В результате атаки Nemesis одна установка была уничтожена, а другая получила серьезные повреждения.

Почему это важно

В Силах беспилотных систем рассказали, что "Тор-М2" – это ЗРК малого радиуса действия. Противник применяет их в составе эшелонированной ПВО для прикрытия войск и объектов от ударов украинских самолетов, ракет и БПЛА, а также для защиты систем ПВО среднего и большого радиуса действия С-300 и С-400.

Радиус перехвата воздушных целей "Тор-М2" – до 15 км. Стоимость новой установки составляет около 25 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в конце августа нанесли массированный удар по полигону "Молькино" в Краснодарском крае России. В результате операции было уничтожено несколько оперативно-тактических комплексов "Искандер" и поврежден зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

