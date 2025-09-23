УкраїнськаУКР
Уничтожено несколько "Искандеров": стали известны результаты атаки украинских дронов по полигону в Краснодарском крае. Фото

Андрей Колотовкин
War
2 минуты
4,4 т.
Силы обороны Украины в конце августа нанесли массированный удар по полигону "Молькино" в Краснодарском крае России. В результате операции было уничтожено несколько оперативно-тактических комплексов "Искандер" и поврежден зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Об атаке сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", обнародовав фото с места происшествия. В сообщении отмечается, что для удара украинские военные применили 14 ударных беспилотников, которые одновременно атаковали военный объект.

Военная база "Молькино"

Полигон "Молькино" известен как одна из ключевых российских баз, используемая элитными частями армии РФ. В прошлые годы именно здесь тренировались наемники из группировки "Вагнер".

По словам военных экспертов, поражение техники на этой территории существенно ослабляет возможности российских войск обстреливать Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области.

Последствия атаки

По предварительным оценкам, удары привели не только к потерям среди вооружения, но и к повреждению складов и автомобильной техники. Операция украинских военных еще раз показала уязвимость тыловых баз россиян даже за сотни километров от линии фронта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия нарастила производство баллистических ракет. Стратегический Уоткинский завод, который производит ракеты "Искандер" и межконтинентальные баллистические ракеты, не только избежал ограничений, но и стремительно расширил производственные мощности. Благодаря этому страна-агрессор значительно увеличила производство баллистических ракет "Искандер-М", которые активно используются для обстрелов Украины.

