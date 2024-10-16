'Используем каждую возможность помочь': Рютте прокомментировал План победы Зеленского. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя План победы, представленный президентом Владимиром Зеленским, сказал, что Альянс использует любую возможность, чтобы помочь Украине. Он отметил, что знает все элементы плана.

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Об этом Рютте сказал в среду, 16 октября, на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Он отметил, что Альянс находится в тесном контакте с союзниками относительно помощи Украине и обсуждении Плана победы.

"Мы постоянно общаемся и я хорошо знаю все элементы Плана победы. Как известно, НАТО в Вашингтоне решило сделать путь к членству в НАТО для Украины безвозвратным. Это четко сказано. Мы находимся в тесном контакте с союзниками и Украиной, чтобы увидеть, как мы можем сделать следующие шаги, как это сделать в способ, который будет успешным и плодотворным. Конечно, я не могу вам дать все понимание. Но План победы, конечно, мы обсуждаем. И используем каждую возможность, чтобы продвинуться шаг за шагом дальше", – отметил Рютте.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что План победы состоит не только в приглашении Украины стать членом НАТО, он имеет множество элементов.

"Очевидно, это всегда часть дебатов. То, что я четко дал понять в Киеве, это то, что членство в НАТО является суверенным правом каждой страны, которая так или иначе является частью нашей географии. Мы единственные, кто принимает решение об этом – 32 члена и одна страна, которая хочет стать частью НАТО. Пусть не будет никаких сомнений, что Путин или Россия не имеют права голоса на этот счет, не имеют права вето на это. Это дискуссия, которая проходит между нами и Украиной", – добавил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский представил в Верховной Раде План победы Украины. Документ содержит пять пунктов, три из них пока не разглашаются. Четыре пункта должны реализоваться во время войны, пятый – после ее завершения.