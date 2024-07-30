'Используем тактику 'тысячи порезов': авиаэксперт объяснил логику точечных ударов по объектам военной инфраструктуры РФ. Видео

Украинские дроны продолжают атаковать объекты на территории России. К примеру, военный аэродром в Морозовске Ростовской области и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края. Чтобы нанести ощутимый удар по врагу, украинские военные применяют тактику "тысячи порезов".

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О том, в чем состоит логика точечных ударов и насколько она ощутима для страны-агрессорки, рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в новом выпуске программы OBOZ.TALK.

Он отметил, что в Украине сегодня уже активно разрабатываются достаточно перспективные возможности отечественной ракетной программы, которая позволит бить глубже и серьезнее по российским объектам. Но это будет в будущем.

А сейчас имеющееся вооружение, которое производится в Украине, позволяет делать точечные удары по важным объектам. Поэтому сейчас украинские защитники бьют по методологии "тысячи порезов", постепенно обескровливая врага.

"Следует заметить, то же самое Миллерово – удар был по технической базе, то есть это техническая база, которая занимается обслуживанием и ремонтом самолетов во время их использования. Так же были удары по составам вооружения и складам горюче-смазочных материалов. То есть это стратегические объекты на аэродроме, которые обеспечивают жизнедеятельность авиационных эскадрилий и обеспечивают способность самолетов подниматься в воздух. Поэтому сейчас украинские защитники бьют по методологии "тысячи порезов", – объяснил эксперт.

В то же время Храпчинский отметил, что на самом деле такие удары оказывают существенное влияние на психику врага, а также непосредственно на уменьшение самой техники противника.

"Вспомните удары, когда был уничтожен состав с модулями МТК для управляемых авиабомб. Это стратегические удары по российским аэродромам, но понятно, что мы хотим большего, но больше можно будет сделать после открытия доступа к использованию западного оружия или увеличения собственного производства ударных средств ракет".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 июля украинские дроны совершили атаку на аэродром в Морозовске Ростовской области. В результате удара на территории военного объекта произошел пожар.

В ту же ночь дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. После серии взрывов на заводе разразился масштабный пожар.

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