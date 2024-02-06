'Использует все формы и оружие': президент Грузии заявила, что РФ начала новую гибридную войну против ее страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с годовым отчетом в парламенте страны, отметила, что Россия продолжает вести против Грузии гибридную войну. При этом она использует все возможные инструменты.

Об этом пишет интернет-издание Эхо Кавказа. Говоря о вызовах, перед которыми сейчас оказалась Грузия в 2023 году, президент Грузии вспомнила войну в Украине.

Саломе Зурабишвили отметила, что Россия не смогла сломать Украину, а также взорвать единство и солидарность Европы, а наоборот укрепила ее. Теперь же начала новую гибридную войну против Грузии.

"План России по превращению Очамчирского порта в военную базу ставит целью перенос противостояния на Черное море, на наши территориальные воды, тем самым создает угрозу стратегической перспективе Черного моря", — сказала президент.

Также Зурабишвили упомянула о захвате Россией Очамчирского порта, государственной резиденции в Бичвинте и сухумского аэропорта Бабушера. По ее словам, на оккупированных территориях объявлена мобилизация и продолжаются постоянные запугивания, преследования, похищения и убийства местных жителей.

В октябре в Грузии пройдут парламентские выборы. Так что Зурабишвили выступает с годовым отчетом в парламенте в последний раз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, обвиняемый в пророссийских взглядах, объявил о решении уйти в отставку. Его должность может занять глава симпатизирующей России правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Также мы сообщали, что в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщили, что предотвратили транзит взрывчатки из Украины в Россию. 14 кг взрывчатого вещества C-4 было замаскировано под видом аккумуляторов электромобилей. А затем на событие отреагировали в посольстве Грузии.

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