В Грузии заявили, что перехватили взрывчатку, которую везли 'из Одессы в Воронеж': что известно

В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщили, что предотвратили транзит взрывчатки из Украины в Россию. 14 кг взрывчатого вещества C-4 было замаскировано под видом аккумуляторов электромобилей.

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Об этом пишет Эхо Кавказа. Руководитель Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе отметил, что груз был отправлен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. 19 января он пересек турецко-грузинскую границу через КПП "Сарпи", пунктом назначения груза был указан Воронеж.

СГБ отмечает, что "организатором процесса" был уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе. В процесс привлекли также семерых граждан Грузии, двух граждан Армении и трех украинцев.

Три взрывных устройства изъяли на российско-грузинской границе, а еще три остались в Тбилиси. В СГБ предполагают, что организаторы планировали устроить теракты и на территории Грузии. Относительно оставшихся в Тбилиси, сейчас проводится расследование — хотели ли их вывезти в Россию, или оставить в Грузии.

Мгеладзе говорит, что поскольку транзит взрывчатки проходил через Грузию и участие в операции брали ее граждане, Тбилиси планировали обвинить в подготовке и реализации терактов как в самой стране, так и за рубежом.

Дело было возбуждено по статье 236 УК Грузии (противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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