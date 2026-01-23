Используют как 'мясо': появились данные о сроке жизни иностранных наемников России на войне против Украины

После подписания контракта с минобороны РФ и отправки на фронт, жизнь иностранного наемника вооруженных сил страны-агрессора длится 4 месяца. По результатам проанализированных данных в этот период более 40% таких военных погибли в зоне боевых действий.

Детали сообщили в проекте "Хочу жить". Там предупредили, что Россия рассматривает таких граждан как "штурмовое мясо" и вообще не беспокоится за их дальнейшую судьбу.

"Мы опубликовали имена тысяч погибших на войне оккупантов, в том числе и завербованных Россией иностранных граждан. Проанализировав имеющийся в нашем распоряжении массив информации, мы увидели такую картину: 42% наемников погибли в первые 4 месяца службы в российской армии", – говорится в сообщении.

Контракт ради денег – путь на смерть

В проекте отметили, что эти цифры в очередной раз подтверждают, что российское командование совсем не заботится о сохранении личного состава, особенно когда речь идет о так называемых "легионерах". Наемников используют исключительно как расходный материал для штурмов, без надлежащей подготовки и даже базового обеспечения, "получил форму и автомат (а иногда и не получил) – "вперед-вперед"!

Глядя на инфографику желающие должны понять: те, кто соблазняется идеей "быстрых денег", участвовать в войне на стороне агрессора – это, по сути, дорога в один конец.

Даже российские военкоры уже признают, хотя и занижают данные, что потери составляют сотни тысяч погибших. Среди них тысячи иностранцев, которые поверили в обещания о больших деньгах или гражданстве, были обмануты или принудительно отправлены на смерть.

"Эта цифра ежедневно растет и так будет продолжаться, пока правительства стран-доноров будут позволять вербовать своих граждан на верную смерть", – отметили в проекте.

Напомним, ранее проект "Хочу жить" сообщал, что Россия начала применять в африканских странах уже отработанную систему вербовки иностранцев для участия в войне против Украины. Основными элементами этого механизма стали увеличение количества "Русских домов" и существенное увеличение образовательных стипендий.

Как писал OBOZ.UA, на стороне России продолжают воевать в Украине наемники из Латинской Америки, в частности Бразилии. Только в 144-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ в мае 2025-го насчитали как минимум 38 наемников, имеющих бразильский паспорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!