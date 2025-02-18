Используются иностранные компоненты: в ГУР показали, как Россия модернизирует 'Шахеды' и другие ударные дроны. Фото

Страна-агрессор Россия продолжает модернизировать "Шахеды" и другие ударные БПЛА, которые она применяет в войне против Украины. В этих дронах враг, несмотря на санкции, использует иностранные компоненты, а также все чаще переходит на продукцию китайского производства.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там отметили, что с начала 2025 года был зафиксирован ряд существенных изменений в строении БПЛА типа Shahed-136 – "Герань-2", "Гарпия".

Они получили новый вид боевой части весом 90 кг. Полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумулятор были перенесены из носовой части в хвостовую, также в конструкцию БПЛА установлен дополнительный балласт.

На помехозащищенной 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации с круговым размещением периферийных патч-антен был обнаружен стикер с маркировкой на китайском и английском языках "Agricultural equipment parts", а также номером, указывающим на производство в 2024 году.

"Способ изготовления и цвет корпуса этой антенны похож на другие узлы и агрегаты "шахедов" серии "Ы" производства Ирана и России, поэтому обнаруженный стикер, вероятно, использован для введения в заблуждение относительно реального происхождения и предназначения CRP-антенны", – объяснили в ГУР.

Все чаще Россия использует продукцию, произведенную в Китае, в качестве альтернативы компонентам из США, ЕС и других стран. Так, в упомянутой выше антенне в последних версиях Shahed-136 россияне заменили программируемую логическую интегральную схему XILINX Kintex-7 производства США, являющуюся критической составляющей CRP-антенны, на интегральную схему производства Beijing Microelectronics Technology (КНР).

"Есть информация, что кроме 8-канальных антенн комета М8 в производстве вражеских ударных беспилотников используются также новые российские 12-канальные CRP-антенны комета", - добавили разведчики.

БПЛА, производимые на мощностях особой экономической зоны "Елабуга", вдобавок к "Ы" получили новую серию – "Ъ", а БПЛА, произведенные на электромеханическом заводе "Купол" в Ижевске, получили новую серию "КЦ" в дополнение к предыдущим "К" и "КБ".

БПЛА "Гербера", которые россияне ранее использовали как имитационные, теперь начали снаряжать боевыми частями ОФБЧ-2,5 производства предприятия "Базальт" и инженерными боеприпасами КЗ-6. Для приведения боевой части в действие используется взрыватель, подключенный к полетному контроллеру через твердотельное реле RUICHI SSR-10DD.

Также Россия налаживает производство реактивного аналога Shahed-238 – БПЛА "Герань-3" с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, обеспечивающим скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км.

ГУР удалось идентифицировать 4400 иностранных компонентов, примененных для изготовления российского вооружения, а также более 140 БПЛА и 88 привлеченных к их производству предприятий. Все эти данные размещены на портале War&Sanctions.

"ГУР МО Украины напоминает, что в мире существует ряд инструментов для создания на россии компонентного голода для ее военно-промышленного комплекса – санкции, экспортный контроль, комплаенс, KYC, CHPL. Отсечь агрессора от необходимых ему элементов способны компетентные органы разных стран – от OFAC до TAXUD, а также компании-производители компонентов, журналисты на разных континентах", – резюмировали в разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, дрон страны-террористки РФ, попавший 14 февраля в укрытие разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции, нес в себе 50 кг взрывчатки. Такие действия являются безумной позицией РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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